Suède : une ville appelle ses habitants à se dire bonjour

Une ville au nord de la Suède a lancé une campagne incitant les gens à se dire bonjour pour lutter contre la solitude et la dépression hivernale.

En Suède, la nuit tombe très vite. La ville de Luleå, située au nord du pays, ne compte que deux ou trois heures de soleil par jour. Les gens n’ont plus forcément le goût d’une vie sociale et le moral a tendance à baisser. Pour remédier à cette déprime hivernale, les autorités ont lancé une campagne pour inciter les habitants à se dire bonjour, selon The Guardian.

La campagne s’appelle «Säg hej», ce qui signifie «dire bonjour» et a commencé le 31 octobre dernier, le jour de la fête des voisins en Suède. L'idée est de mettre en avant ces simples interactions sociales dont les effets sont souvent sous-estimés.

Des affiches sont placardées sur les bus et sur les murs de la ville. Des ateliers sont proposés dans les écoles, accompagnés d’une vidéo en guise d’exemple. La vidéo met en scène une sorte de «chaîne» de salutations, comme si le geste social était contagieux.

Contre le malheur de la solitude

De récentes recherches citées par The Guardian ont mis en évidence le fait que 45 % des habitants de Luleå, âgés de 16 à 29 ans, étaient sujet à la solitude. Un chiffre qui aurait toutefois tendance à baisser avec l’âge, puisque «seulement» 39 % des femmes et 25 % des hommes âgés de plus de 85 ans partageraient ce sentiment d’isolement.

La tendance universelle de se replier sur soi et de s’éloigner les uns des autres s’aggrave généralement en hiver, puisque les opportunités de sortir, de voir du monde et de faire des activités se réduisent. En plus de cet élément naturel, il semblerait que la crise du Covid a fragilisé davantage le contact humain.

Le simple fait de se dire «bonjour» peut contribuer à diminuer ce sentiment de solitude et pourrait même, selon certains, changer la journée de quelqu’un.