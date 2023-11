Voici les 10 plantes d’extérieur qui résistent au froid

​ Alors que les températures baissent à l’approche de l’hiver, voici les dix plantes qui résistent le mieux au froid.

Il n'est pas toujours évident de trouver des plantes qui peuvent donner un peu de vie à son jardin pendant les longs mois d'hiver. Pourtant il en existe certaines qui sont adaptées à ce genre de conditions difficiles.

L'AUCUBA DU JAPON

Arbuste typique des villes, l'on retrouve l'aucuba du Japon dans un grand nombre de jardins. Ses feuilles vertes, tâchées d’un jaune aux connotations dorées, dégagent une belle lumière. L’aucuba résiste très bien à la pollution citadine et donne de belles baies rouges tous les ans, autour du printemps. Attention, celles-ci sont pas comestibles. Vous pouvez planter votre aucuba dans tous les types de sols, de préférence au moment de l’automne. Il est donc encore temps de le faire.

LE CHÈVREFEUILLE D’HIVER

Originaire du nord-est de la Chine, le chèvrefeuille d’hiver a de nombreuses qualités, en plus de son parfum délicat et de ses belles fleurs blanches. D’abord, il ne grimpe pas, contrairement aux autres variétés de chèvrefeuille. Ensuite, il est particulièrement rustique et résiste à des températures avoisinant les -30 °C. Il peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. Pour qu’il grandisse convenablement, arrosez-le bien dès sa plantation, qui peut intervenir en automne ou au printemps.

LE GENÉVRIER ÉCAILLEUX «BLEU STAR»

De la famille des conifères, le genévrier écailleux est une plante très adaptée pour l’hiver. D’une hauteur d’environ 50 cm, son port est étalé et tapissant. Son feuillage fin en bleu acier, est particulièrement vivace durant l’été. Cette plante pousse dans presque tous les types de sols, même calcaires et rocheux et peut être utilisée en garniture de talus, en rocaille ou en bac.

LE BUISSON ARDENT

Issu de la famille des rosacées, le buisson ardent peut être planté à l’automne et de préférence au mois de novembre. L’entretien de cet arbuste est plutôt exigeant durant la première année de plantation, pour le renforcer. En revanche, il peut grandir dans presque tous les types de sols et pour qu’il ait une bonne croissance, il est souhaitable qu’il soit exposé au soleil.

LE CACTUS COUSSIN DE BELLE-MÈRE

Épineux et dodu, le cactus coussin de Belle-Mère a pour particularité de bien résister au froid hivernal. Pour autant, il faut bien en prendre de soin en évitant l’arroser et en le maintenant au sec. Cette plante d’environ 60cm, est une plante d’intérieur, qu’il faut de préférence préserver de l’humidité. Ses belles fleurs jaunes poussent, quant à elles, au printemps.

LA BRUYÈRE D’HIVER (BRUYÈRE ERICA)

Les fleurs de la bruyère d'hiver, de couleur rose foncé ou blanche colorent merveilleusement votre jardin au moment de l’hiver. Originaire des Alpes, la bruyère Erica est une plante vivace et rustique. Elle résiste aux températures les plus extrêmes, même à -20 °C et ne craint pas la neige. La bruyère d'hiver peut servir de couvre-sol, décorer votre allée ou encore votre balcon, dans un bac ou un pot.

LES PERCE-NEIGES

Les perce-neiges, avec leurs petites clochettes blanches, simples et délicates, apportent un réconfort à votre jardin pendant l’hiver, où rien ou presque ne pousse. L’éclosion de leurs fleurs interviennent au mois de janvier. Les perce-neiges, plantes typiquement hivernales, résistent à des températures inférieures à -10 °C et poussent aussi-bien sur des sols calcaires que de granite.

LE PALMIER CHANVRE

Le vert clair du palmier chanvre remettra un peu de lumière chez vous les pluvieuses journées d’hiver. Il résiste à des températures avoisinant les -18 °C, grâce à la couche épaisse de fibre qui entoure son tronc. Le palmier chanvre se plante au printemps et nécessite un bon arrosage la première année après sa plnatation. Attention, sa levée est assez lente, ne vous impatientez pas. Protégez-le bien de la chenille Paysandisia archon, qui est désormais très courante en Europe.

LES HOSTAS

Ces plantes sont à chérir, surtout pour leur feuillage ornemental et rustique. Les hostas gardent leur vigueur, même lorsque les températures descendent à -20 °C. Leur feuillage jaune bordé de vert, leurs feuilles longues et lancéolées ou plus petites, comme en forme de cœur, leur donnent un charme incomparable. D’ailleurs, les hostas conviennent très bien pour orner un bouquet de fleurs. Attention, il s’agit d’une plante d’hiver qui ne supporte pas la sécheresse et les grosses chaleurs estivales : arrosez-la bien en hiver comme en été.

L’AGAVE HAVARDIANA

L’agave havardiana est aussi un cactus en forme de grandes feuilles, avec des épines aux extrémités et des feuilles jaunes qui poussent d’habitude durant l’été. Originaire du nord du Mexique, il possède aussi une très bonne résistance au froid et supporte des températures inférieures à -15 °C. L’idéal est qu’il soit bien exposé au soleil. Sa période de plantation se situe entre le mois d’avril et le mois d’août. ​