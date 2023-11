Voici le signe astrologique qui ne retourne jamais en couple avec un ex

Fier et têtu, un Taureau ne fera jamais le choix de retourner avec son ex. Une fois que la relation est terminée, il tourne la page définitivement.

Quand c’est fini, c’est fini. Après une rupture, le Taureau n’est pas du genre à tenter de recoller les morceaux avec son ex, et ce, même si le célibat commence à lui peser et que les années ont passé.

Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, «le Taureau est un signe fier et têtu qui a tendance à rester campé sur ses positions». Une fois qu’il a décidé de quitter son ou sa partenaire, «il y a très peu de chance qu’il retourne un jour dans ses bras».

Que ce soit un homme ou une femme, ce natif «ne regarde pas dans le rétroviseur», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Et son raisonnement reste identique même s'il n’est pas à l’origine de la séparation. «Il estime que si son histoire n’a pas fonctionné, c’est qu’il y a de bonnes raisons». Sans compter que ce signe a beaucoup d'égo.

En amour, Nathalie Marcot rappelle que cet animal à cornes est particulièrement compatible avec les personnes nées sous le signe du Capricorne.

Le Taureau est «un être très stable». Il a besoin de sécurité matérielle et affective, et ne supporte pas qu’on lui change ses habitudes, tout comme le Capricorne. «Leur union va se construire sur le long terme, lentement mais sûrement», souligne l’astro love coach, qui tient une chaîne Youtube.