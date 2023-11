Noël 2023 : voici les meilleurs vélos électriques et accessoires pour VAE à mettre sous le sapin

Pour les citadins, le vélo électrique ou VAE, est devenu un indispensable. Voici notre sélections des modèles stars, pour un Noël des plus sportifs.

REF Bikes urban boost

Un vélo électique qui ne manque pas de personnalité. Les VAE produits par REF Bikes, à Lyon, se distinguent en effet par leur modularité. Du cadre aux mécanismes, chaque partie peut être personnalisée, améliorée et remplacée. En gros, si ça casse, on répare, et c'est important quand on veut consomment mieux.

Urban Boost, REF Bikes, 2.690 €

O2feel Vern Urban Power 9.1

De grosses performances pour ce modèle O2feel, avec un «gros» moteur Shimano à l'autonomie très confortable (jusqu'à 240 km). Pas de chaîne pour ce modèle, mais une courroie et des freins hydrauliques puissants. A cela s'ajoute une une excellente finition, qui positionne clairement cet Urban Power 9.1 dans le segment du haut de gamme.

Vern Urban Power 9.1, O2feel, 4.499 €

TREK MARLIN+ 6

Le Marlin+ 6 de Trek n'est pas un vélo électrique classique. Il s'agit d'un VTTAE (Vélo tout terrain à assistance électrique) au look agressif, bien conçu, robuste, et donc particulièrement taillé pour les chemins rocailleux. Doté d'une fourche téléscopique et d'un moteur Bosch, il est un excellent choix pour ceux qui veulent partir à l'aventure à un coût raisonnable.

Marlin+ 6, Trek, 2.799 €

Casque Julbo Itinéraire Evo

L'élégance et le raffinement incarnés dans un casque. Le modèle Itineraire Evo, de Julbo, confortable et chaud, propose notamment une visière intégrée, dotée de la technologie Reactiv, qui s'adapte automatiquement aux variations des conditions climatiques. Quant aux Led situées à l'arrière, elles permettent de rester visible sur la route en toutes circonstances.

Casque Itinéraire Evo, Julbo, 195,93 €

Moustache J All

Un seul vélo pour tous les usages ?​ Le J. all, de Moustache, ne s'interdit effectivement rien. Pour aller au bureau et en revenir, c'est un compagnon fidèle et confortable. Mais ile ne dira jamais non à une petite sortie hors des sentiers battus. Il faut dire qu'il est bien aidé par ses suspensions performantes et ses pneus mixtes​, qui aiment autant l'asphalte que les gravillons. Reste la question du prix, élevé, qui le réservera à une clientèle très exigeante.

J. all, Moustache, 5.199 €

Oklö Evo Longtail

Chez Oklö, rien n'est véritablement impossible. Que ce soit pour un usage familial ou professionnel, la gamme de vélos cargo Evo Longtail est sans compromis avec une multitude de combinaisons et d'accessoires. Les enfants, les courses, des bagages, le chien… Promis, personne ne restera sur le bord de la route. Seul défaut de ces modèles robustes et bien conçus, le tarif, qui reste très élevé.

Evo Longtail, Oklö, à partir de 4.670 €

VelomAD URBAN ELITE

Avec sa silhouette à la fois élégante et intemporelle, l’Urban Elite de Velo Mad séduit déjà les citadins. L’assistance électrique offerte par son moteur Shimano (jusqu'à 180 kilomètres d'autonomieà va vous donner un sérieux coup de boost, avec une souplesse d'utilisation extrêmement appréciable au quotidien. Une machine idéale pour les vélotafeurs, jour après jour.

Urban Elite, Velo Mad, 3.190 €

Brompton Electric P Line

Avec seulement 12,7 kg (sans la batterie) sur la balance, l'Electric P Line de Brompton frappe fort. Pour y parvenir, ce vélo électrique pliable a multiplié les composants en titane et introduit une nouvelle transmission à 4 vitesses accessible sur une seule et même manette. En plus, il est disponible en 5 couleurs.

Electric P Line, Brompton, à partir de 4.195 €

Tenways CGO 600 Pro

Musclé et looké, le CGO 600 Pro de Tenways est un équipier de choc. Léger (seulement 16 kg) et bien pensé, il se distingue aussi par sa batterie, totalement intégrée au cadre, qui est une belle réussite. Quant au tarif de ce VAE, c'est est un autre de ses points forts.

CGO 600 Pro, Tenways, 1.799 €

Electra Loft Go ! 7d

Une bouille irrésistible. L'Electra Loft Go ! 7D fait sensation avec son look merveilleusement vintage et ses coloris girly. Sa batterie, invisible, ses garde-boue à l'ancienne et ses feux classiques en font un accessoire de choix pour les urbains qui veulent rouler pratique et classe.

Electra Loft Go ! 7D, Electra, 1.999 €

Vélo cargo Winora F.U.B 2W

Le Winora Family Utility Bike (F.U.B) 2W est le VAE cargo de ceux qui ne savent pas renoncer. D'une longueur presque indécente, il permet de transporter jusqu'à 200 kg de charge, tout en offrant de la place pour deux enfants en plus du conducteur. Pour mettre en marche cet attelage impressionnant, le moteur fourni est très costaud (Bosch Performance CX Cargo Line) et il est même possible d'emporter une batterie supplémentaire en option. Attention, ce niveau de performance a un coup élevé, vous êtes prévenus.

F.U.B 2W, Winora, 5.199 €

Antivol Abus Lock WBA65

Un beau VAE, ça se protège. Le spécialiste Abus propose une ancre murale, idéale pour compliquer la tâche des voleurs. Avec son support, le WBA65 se place idéalement sur le mur de la cave ou du garage en économisant de la place.

Antivol ancre murale Lock WB65, Abus, 69,95 €