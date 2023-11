Voici les 5 marques de luxe françaises les plus puissantes sur Instagram

Une étude réalisée en novembre dernier a établi un classement des marques de luxe françaises les plus puissantes sur le réseau social Instagram.

Les réseaux sociaux, la vitrine idéale pour les marques de luxe. Autrefois restreints aux grands magasins, les marques de luxe peuvent désormais s’appuyer sur Internet et les réseaux sociaux pour mettre en avant leur savoir-faire et leurs nouvelles créations.

En France, berceau de nombreuses marques de luxe, ces dernières n’échappent pas à la tendance des réseaux sociaux et tentent de fidéliser leur audience, aussi bien locale qu’internationale. Le site Preply a réalisé une étude au mois de novembre 2023 afin de déterminer les 5 marques de luxe françaises les plus puissantes sur Instagram.

Chanel

Maison de couture emblématique fondée en 1910 par Gabrielle Bonheur Chasnel, plus connue sous le nom de «Coco Chanel», la marque Chanel possède 59,1 millions d’abonnés sur Instagram, ce qui en fait la marque de luxe tricolore la plus suivie sur le réseau social. En revanche, son taux d’engagement sur la plate-forme est peu élevé, avec 0,04% seulement.

Louis Vuitton

Tout comme Chanel, la marque Louis Vuitton possède plus de 50 millions d’abonnés sur Instagram (54,7 millions), mais aussi un taux d’engagement faible. Réputée pour ses sacs à main emblématiques, la marque fondée en 1854 par le maroquinier Louis Vuitton ne possède qu’un taux d’engagement de 0,07%, mais peut compter sur son héritage et sa réputation dans l’industrie du luxe : il s’agit de la marque la plus recherchée chaque mois avec 327.000 recherches mensuelles en France, 367.000 en Allemagne et 365.000 en Italie.

Christian Dior

Créée en 1946 par le couturier éponyme, l’entreprise Christian Dior bénéficie d’une grande vitrine sur les réseaux sociaux, avec près 45,4 millions d’abonnés sur Instagram. La société de haute couture dispose également d’un taux d’engagement plus élevé que ses concurrents les plus directs sur Instagram, avec un taux de 0,51%. Sur Internet, Dior est l’une des marques les plus recherchées, aussi bien en France que dans d’autres marchés européens comme l’Angleterre (218.000 recherches mensuelles).

Christian Louboutin

Mondialement réputée pour ses chaussures à semelle rouge, la marque Christian Louboutin compte 16,8 millions d’abonnés sur Instagram et figure à la 4e place du classement français des marques de luxe. Son taux d’engagement est particulièrement faible (0,02%), avec peu d’interactions sur la plupart des publications du compte : la plupart d’entre elles comptent moins de 5.000 likes et 50 commentaires.

Givenchy

Cinquième au classement des marques de luxe française en termes d’abonnés sur Instagram, Givenchy possède 16 millions d’abonnés. Tout comme Chanel, la marque de luxe fondée en 1952 a un taux d’engagement de 0,04%.

A titre de comparaison selon cette étude, c'est la marque Jacquemus qui «ressort comme la marque ayant le taux d’engagement le plus élevé, surpassant toutes les autres maisons de mode françaises. Avec un taux d’engagement de 3,24 %», pour un total de 6 millions d'abonnés sur Instagram.