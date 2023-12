Tourisme : voici les 5 destinations les plus recherchées par les Français en 2024, selon une étude

Quelles destinations auront les faveurs des Français en 2024 ? Kayak.fr a dressé le classement des destinations les plus recherchées pour l’année prochaine. L'Asie a la cote.

Alors que 2023 touche à sa fin, les voyageurs ont déjà en ligne de mire leurs prochaines vacances. En 2024, certaines destinations sortent du lot, selon le moteur de recherches Kayak.fr, qui a dévoilé mercredi 6 décembre le classement des dix destinations les plus convoitées par les Français pour l'année à venir. L'Asie séduit fortement, les DOM-TOM également, sans oublier les grands classiques, comme en témoigne ce palmarès dont voici le top 5.

Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Pointe-à-Pitre en Guadeloupe arrive à la cinquième position des destinations les plus recherchées par les Français en 2024. Avec son ensoleillement et ses plages de sable, l'île papillon confirme l'engouement des voyageurs pour les DOM-TOM. Elle est en effet talonnée par Fort-de-France en Martinique, arrivée 6e et Saint-Denis à La Réunion, qui se classe en 7e position des sites les plus plébiscités.

Denpasar, Bali

Bali, en Indonésie, séduit toujours les voyageurs. L'île des dieux, ses plages, son art de vivre, ses beautés naturelles, ses temples font de cette destination variée, le quatrième site le plus recherché par les Français en 2024.

New York, Etats-Unis

Les Français aiment New York et le prouvent encore une fois. Big Apple se hisse pour l'année prochaine au troisième rang des sites les plus convoités par les «froggies», toujours prêts à découvrir les incontournables de cette ville trépidante de Times Square à la Statue de la liberté, en passant par le Brooklyn Bridge, l'Empire State Building ou encore Central Park, pour ne citer qu'eux. A noter, toujours sur le continent Nord-Américain, Montréal, au Canada, a lui aussi les faveurs des Français et se classe en 9e position. Autre destination anglo-saxonne bien plus proche de chez nous cette fois, Londres vient clore le top 10.

Tokyo, japon

L'attraction des Français pour le Japon ne faiblit pas. Bien au contraire, le Pays du soleil levant et sa capitale Tokyo caracolent à la seconde place des destinations les plus prisées pour 2024. Une ville trépidante, à prolonger par une excursion au Mont Fuji évidemment.

Bangkok, Thaïlande

Le Pays du sourire, avec sa capitale Bangkok, décroche de son côté le titre de destination la plus convoitée et se hisse sur la première marche du podium. Bangkok n'est d'ailleurs pas la seule ville de Thaïlande à figurer dans ce classement. Phuket et ses plages se hissent en 8e position, confirmant l'engouement des Français pour cette destination d'Asie du Sud-Est, seul pays à avoir deux de ses villes classées dans ce Top 10.