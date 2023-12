Tendance déco 2024 : voici la nouvelle couleur de l’année

Les intérieurs risquent de s'illuminer cette année. Pantone a dévoilé la couleur de l'année 2024. Un coloris qui exprime la douceur.

A chaque année sa couleur. Celle de 2024 sera lumineuse. Comme tous les ans, l’entreprise américaine Pantone, référence internationale en matière de couleur, a dévoilé jeudi 7 décembre la teinte de l'année à venir. Baptisée «Peach Fuzz», cette couleur pêche pastel investira les collections mode, déco et lifestyle en 2024.

Qualifiée par la marque de «teinte de pêche douce et veloutée» située «entre le rose et l'orange», cette couleur «chaleureuse et confortable met en évidence notre désir de convivialité» et apporte un «sentiment de tendresse (...), de bienveillance», note ainsi Pantone.

«Peach Fuzz» succède à «Viva Magenta», un rouge sombre et profond, élu en 2023. Plus douce que cette dernière, la couleur 2024 donnera assurément un teint de pêche aux intérieurs. Elle créera «une ambiance réconfortante» qui «évoque le calme et procure du bien-être», souligne la marque sur son site.