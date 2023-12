Voici le signe astrologique le moins bon en mathématiques

Ce signe astrologique est allergique aux mathématiques. Ne comptez pas sur lui pour faire de l’algèbre et résoudre des problèmes. Ce natif préfère jouer avec les mots.

Ne lui parlez pas d’équations, de théorèmes et de fractions. Parmi les douze signes du Zodiaque, l’un est particulièrement connu pour avoir des lacunes en mathématiques. Et selon l’astro love coach Nathalie Marcot, c’est le Gémeaux.

Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce signe d'Air, élément qui symbolise le mouvement, est «facilement distrait et a ainsi tendance à se déconcentrer très vite». Rester assis pendant des heures et tenter de résoudre une équation, «ça ne le stimule pas du tout».

C'est un être curieux. Toutefois, même lorsqu’un sujet le passionne, «il va rester en surface, sans chercher à creuser». Avec lui, il faut que ça bouge. S’il n’arrive pas à trouver la solution rapidement ou qu’il ne comprend pas l’exercice, il va passer à autre chose. «Ce signe est assez nerveux et ne tient pas en place», souligne-t-elle.

il préfère manier les mots

Outre son problème de concentration, ce signe n’aime tout simplement pas les chiffres. En effet, le Gémeaux a tendance à suivre un cursus littéraire. «Il préfère les mots», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange et le langage, il «manie très bien le verbe et maîtrise l’art de la parole», affirme Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Ainsi, côté carrière, il est généralement attiré par des métiers «dans le secteur de la communication et du journalisme».