Voici le signe astrologique qui drague le plus sur les réseaux sociaux

Très à l’aise avec les nouvelles technologies, ce signe astrologique est souvent sur les réseaux sociaux, et n’hésite pas à s’en servir pour draguer.

Les réseaux sociaux permettent de garder contact avec ses proches, de se détendre devant des vidéos humoristiques, de s’informer, mais aussi de draguer. Et le Sagittaire ne s’en prive pas.

Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, ce signe de Feu est «un grand dragueur». Audacieux et déterminé, il n’a aucune difficulté à faire le premier pas, que ce soit dans la vraie vie, ou derrière l’écran de son téléphone.

En plus, ce signe est généralement «à l'aise avec les outils informatiques». Sûr de lui, le Sagittaire aime faire de nouvelles connaissances et «n’a peur de rien». Il est gouverné par Jupiter, la planète de l’expansion, et n’est pas du genre à se mettre de limite, et ce, même s’il est en couple.

Ainsi, si une personne attire son attention, ce natif va engager une conversation par messages sans se poser de questions. C’est «un aventurier» qui est très attaché à sa liberté, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.