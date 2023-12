Assurance auto : voici 5 astuces efficaces pour faire des économies pour les jeunes conducteurs

Pour un jeune permis, il est parfois difficile de s’acheter une voiture rapidement. Notamment à cause du prix des assurances auto. Alors, voici cinq astuces pour faire des économies.

Des économies qui sont les bienvenues. Les assurances auto sont en moyenne deux fois plus chères lorsqu’elles sont souscrites par un jeune conducteur. Il existe néanmoins certaines solutions pour économiser.

En France, un contrat d'assurance pour une voiture s'élève en moyenne à plus de 630 euros par an, selon le comparateur Assurland. Mais lorsqu’il s’agit d’un conducteur âgé de 18 à 25 ans, ce tarif dépasse la somme de 1.255 euros, soit une augmentation de près de 100 euros par mois.

Choisir la conduite accompagnée

Il s’agit de la seule solution à laquelle il faut penser avant d’avoir son permis. En effet, les assureurs sont plus cléments avec les jeunes conducteurs qui sont passés par la conduite accompagnée. Ains, ils tiennent compte de l’expérience qui a été acquise lors de cet apprentissage supplémentaire.

Ainsi, la surprime est divisée par deux la première année, puis passe de 25% au lieu de 50% la 2e année. Chez certains assureurs, cette surprime est parfois même annulée.

Acheter une voiture d’occasion

Lors de l’achat de votre premier véhicule, il est conseillé de privilégier une voiture de plus de cinq ans et de plus de 100.000 km. Ainsi, pour une voiture d’occasion une simple assurance au tiers suffira.

Au contraire, si vous optez pour un véhicule flambant neuf ou onéreux, il faudra souscrire à une assurance tous risques. Et cette dernière est plus coûteuse qu’une assurance au tiers.

Prendre la même assurance que ses parents

Autre astuce, souscrire chez le même assureur que ses parents ou encore, s’inscrire comme deuxième conducteur sur leur propre assurance.

En effet, en plus des démarches qui peuvent être simplifiées, certains assureurs offrent jusqu’à 10% de remise sur un contrat pour les enfants de leurs clients.

Pour la deuxième option, souscrire comme deuxième conducteur sur l’assurance de vos parents est la meilleure solution pour ceux qui ne conduisent qu’à de rares occasions.

Assurer sa voiture au kilomètre

Pour certains contrats d’assurance auto, il est possible d’assurer sa voiture au kilomètre. Cela permet ainsi au conducteur de n’être facturé que par rapport aux kilomètres qu’il a roulé.

Pour cela, un boîtier de contrôle sera installé dans votre voiture.

Comparer les différentes assurances

Dernière solution, comparer les nombreuses offres des différents assureurs. En effet, toutes les assurances auto jeunes conducteurs estiment leurs prix en fonction de leur propre mode de calcul. Les tarifs peuvent ainsi varier d’un assureur à l’autre.

Les différents critères sont l’âge, le bonus/malus, le modèle et la puissance de la voiture et enfin, le lieu de résidence.

Il existe de nombreux sites qui permettent de comparer les assurances en fonction de votre cas, de votre budget et de vos besoins.