«Le Fontainebleau» : cet incroyable hôtel à 3,3 milliards d'euros vient d'ouvrir à Las Vegas

Un des hôtels les plus attendus des États-Unis a ouvert ses portes ce mercredi 13 décembre. Il s’agit du Fontainebleau, le summum du luxe à 3,3 milliards d’euros, qui a pris place sur le célèbre Strip à Las Vegas.

Avec son architecture moderne et flamboyante, le Fontainebleau est la nouvelle incarnation du luxe à l’américaine. Ce complexe hôtelier a ouvert ses portes au grand public après 23 années d’attente et compte bien offrir une expérience inédite à ses clients.

Placé à l’extrémité nord de la très connue avenue du Strip, entre le West Hall du Las Vegas Convention Center et le Sahara, cet hôtel a été conçu pour appuyer la réputation de la ville surnommée «Sin City», qui fait rêver le monde, avec ses spectacles et ses casinos, synonymes de fête et de richesse.

Un projet de longue date

Le Fontainebleau a été pensé sur le modèle du Fontainebleau Miami Beach qui a, pour sa part, été construit en 1954. Jeffrey Soffer, le président-directeur général de Fontainebleau Development, a entrepris une aventure de 23 ans avant de pouvoir ouvrir ce nouvel établissement.

Jeffrey Soffer a d’abord acheté son terrain en 2000, mais ce n’est qu’en 2007 que la construction a commencé, pour s’arrêter ensuite l’année suivante, en raison de la grande récession qui a touché les États-Unis. Terminés à 70%, les travaux ont été laissés à l’abandon pendant 12 ans. Ils ont repris une dernière fois en 2021, avec pour objectif de terminer une bonne fois pour toutes ce qui a été commencé. Une ambition qui a donc permis son ouverture officielle ce mercredi 13 décembre.

D'autre part, ce nom est loin d'être inconnu pour les français et ce n'est pas dû au hasard. Ben Novack, le développeur du Fontainebleau Miami Beach Club, avait choisi de nommer son hôtel ainsi après avoir visité le château du même nom, au sud-est de Paris dans les années 1950. Marqué par son expérience et par la beauté du palais, cela lui a semblé être le nom à la hauteur du projet qu'il avait en tête.

Du luxe à tous les niveaux

Installer un hôtel à Las Vegas n’est pas une affaire facile. En effet, la concurrence y est très rude dans le milieu du luxe. Nombreux sont les complexes hôteliers proposant un service très haut de gamme à leurs clients du monde entier. Il a donc fallu trouver un moyen de se démarquer.

Tout d’abord, Jeffrey Soffer a misé sur la superficie du bâtiment. En tout, le Fontainebleau compte 36 restaurants et bars, ainsi que 3.644 chambres et 76 suites, appelées «Fleur de Lis». Ces dernières se trouvent aux cinq derniers étages de la tour qui compte 67 niveaux. Il s’agit du plus grand bâtiment de Las Vegas.

À l’intérieur, des tables de billards, des salles de bien-être ou encore des literies italiennes personnalisées sont mises à la disposition des clients. «Nous sommes fiers de dire que Fleur de Lis est un chef-d’œuvre, avec une signification derrière chaque détail et chaque choix de conception», avait déclaré Brett Mufson, président de Fontainebleau Development, à CNN.

Dive into stunning Fleur de Lis suites atop our 67-story tower. The next level of Vegas luxury awaits. https://t.co/wBgZIQcwJb pic.twitter.com/T8beh8AFLU — Fontainebleau Las Vegas (@fblasvegas) October 25, 2023

En plus du luxe qui émerge dans chaque recoin de l’hôtel, les clients disposent d’un accès à un service valet et de conciergerie personnel, mais également à des majordomes. Pour profiter de l’une des cinq suites à disposition, il faudra débourser 5.000 dollars par nuit (soit 4.500 euros), contre 300 dollars par nuit (environ 270 euros) pour une chambre standard.

Du tape-à-l’œil garanti

En plus de mettre à disposition de ses clients un Spa comprenant 44 salles de soins différentes, prêtes à prendre soins de chacun d’entre eux, le Fontainebleu assurera également des spectacles dignes de Las Vegas.

Le rappeur Post Malone doit notamment inaugurer le «BleauLive Theater», un théâtre de 3.800 places, les 30 et 31 décembre prochains. Selon les informations communiquées par Brett Mufson, l’hôtel devrait engager encore d’autres artistes.

Le Fontainebleau promet donc de participer à l’entretien de la grandeur de Las Vegas, la ville dans laquelle tout est permis.