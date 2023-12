Les chats adorent jouer à rapporter une balle tout comme les chiens, d'après une étude

Des scientifiques ont déterminé que les chats aimeraient, autant que les chiens, jouer à la balle. Ils seraient d’ailleurs capables de la rapporter à leur maître.

Les chiens ne seraient pas les seuls animaux domestiques à aimer rapporter une balle à leur maître lorsqu’ils jouent. Une étude parue dans la revue scientifique Nature a révélé que les chats pouvaient également être amenés à apprécier ce jeu.

Pour le savoir, les scientifiques des universités de Sussex et de Northumbia se sont penchés sur les habitudes de jeux de centaines de propriétaires avec leurs félins. Ils ont notamment suggéré aux propriétaires de rester attentifs aux stimulations qui peuvent amener leurs chats à réagir.

Les chats aiment avoir le contrôle du jeu

Cette étude a par ailleurs permis de souligner l’importance que représentent les jeux pour les animaux domestiques. En effet, partager un moment de complicité avec son animal permet de le rendre heureux tout en restant actif.

D’autre part, il est nécessaire de rappeler que les chats préfèrent garder le contrôle du jeu auquel ils sont en train de jouer. Selon Jemma Forman, chercheuse doctorale à l’École de psychologie de l’Université de Sussex, «ce sentiment de contrôle perçu du point de vue du chat peut être bénéfique pour son bien-être et pour sa relation avec son propriétaire».

Quelles races de chats sont les plus concernées ?

Au total, 924 propriétaires ont déclaré jouer à la balle avec leurs chats (994 de races mixtes et 160 de races pures). Il se trouve que 94,4% des félins concernés ont montré une capacité et un intérêt instinctif pour ce jeu, et ce, dès leur plus jeune âge.

Les siamois sont en tête de cette étude avec 22,5%, suivie par les Bengale avec 10% et enfin les Ragdoll avec 7,5%. Elizabeth Renner, co-auteure de cette enquête, a déclaré que leurs résultats ont démontré que bien souvent ce comportement ne vient pas des propriétaires qui n’y pensent pas instinctivement, mais bien des chats eux-mêmes.

Ainsi, tout comme pour les chiens, il s’agirait d’un comportement instinctif chez les chats.