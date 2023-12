Noël 2023 : voici les 9 paires de sneakers à mettre absolument au pied du sapin cette année

Devenues un accessoire incontournable pour affirmer son style, les sneakers sont aussi un choix de cadeaux extrêmement populaire. Voici notre sélection de baskets à ne pas rater pour Noël.

Autry Medalist Super Vintage

Elles ont l'air américaines, mais les baskets Autry sont désormais de purs produits italiens. Relancée en 2019 par trois entrepreneurs transalpins, la marque fondée en 1982 à Dalllas a retrouvé une seconde jeunesse et rend fou les citadins branchés. Certes, les prix sont élevés, mais les matériaux premium utilisés et le «Made in Italy» a un prix. Parmi les derniers modèles mis sur le marché, on apprécie particulièrement la Medalist réalisée en cuir blanc, bleu et noir à effet vieilli, baptisée «Super Vintage».

Medalist, Autry, 255 €

Adidas Campus 00s

Elles remplacent à toute vitesse les Air Force One aux pieds des ados en cette fin d'année. Les Adidas Campus 00s, confortables et stylées, sont les it-shoes à ne pas rater, trop mignonnes avec leur semelles épaisses et la languette joufflue, qui rappelle les modèles dédiés au skateboard. Elles sont même en rupture de stock dans de nombreuses boutiques, donc ouvrez l'œil.

Campus 00s, Adidas, 115 €

Nike SB Powerpuff girls

Parfois, la pop culture s'aventure sur le terrain de la sneaker avec une réussite insolente. Les Nike SB aux couleurs des Powerpuff girls (Les Super nanas en français, une série d'animation américaine diffusée entre 1998 et 2005) en sont un exemple frappant. Trois coloris (Bleu, rose et vert) seront lancés en même temps le 14 décembre, chacun aux couleurs d'une des trois héroïnes, et il va falloir se lever tôt pour espérer mettre la main dessus.

SB Powerpuff girls, Nike, 129,99 €

Fila avenida

Une silhouette classique et classieuse pour une sneaker réussie. L'avenida de Fila, ne joue clairement pas la carte de l'esbroufe pour séduire, et elle le fait très bien. Les couleurs sont intemporelles, les matériaux soigneusement choisis, avec des détails séduisants comme ces pièces de daim et une languette en néoprène.

Avenida, Fila, 119,95 €

New Balance 327

Elles ont débarqué avec leur allure bizarre et leurs semelles oversize étranges. Introduites en 2020, les New Balance 327 sont en fait le résultat d'un mix entre plusieurs modèles historiques de New balance sortis entre 1976 et 1977. Un pari audacieux qui s'est révélé payant puisqu'on les voit à peu près partout. Ce succès s'accompagne évidemment d'une avalanche de coloris différents et on apprécie tout particulièrement un des tous derniers, avec un daim orange du plus bel effet.

327, New Balance, à partir de 120 €

Asics Gel-nyc

Un style tout droit venu du running pour les aventuriers du bitume. L'Asics Gel-NYC emprunte par exemple sa tige à la chaussure Gel-Nimbus 3 du début des années 2000 mais en la pimpant quelque peu. Les matières sont une autre grande réussite, on apprécie tout particulièrement ce coloris crème, aux nombreuses pièces de daim couleur sable, tout en discrétion.

Asics Gel-NYC, 150 €

Jordan 2 Low Origins

Mal aimées pendant des années, même par Michael Jordan lui-même, les Air Jordan 2 se sont refait une santé, notamment en modèle Low. Sortie en 1986, la chaussure se caractérisait par un d'étail complètement fou à l'époque : l'absence totale de logo Nike. Trente-sept ans plus tard, la silhouette du modèle a particulièrement bien vieilli, comme le prouve cette itération baptisée Origins, qui se distingue par sa sobriété, qui la rend portable en toutes circonstances.

Jordan 2 Low Origins, Nike, 159,99 €

Adidas Human Race NMD S1

La collection Humanrace développée par Pharrell Williams, continue de grandir chez Adidas. Dernier modèle en date, cette réinterprétation de la NMD S1 Mahbs, avec de nombreux détails sortant de l'ordinaire, comme un design asymétrique ou des lacets en corde épaisse. Cinq nouveaux coloris sont proposés, dont un totalement introuvable, tous inspirés par les voyages de Pharrell autour du globe.

Humanrace NMD S1 Mahbs, Adidas, 230 €

Mizuno Wave Mujin TL Mid GTX nonnative

Au-délà de son nom impossible à retenir, la Wave Mujin TL GTX Nonnative est un étonnant modèle hybride. Conçue en collaboration avec le label japonais Nonnative, elle mélange des éléments techniques qui ont fait leurs preuves, comme la tige issue du monde du trail notamment, et une semelle extérieure très résistante, fournie par Michelin. Recouverte de Gore-Tex, cette Mizuno se montrera très à l'aise en extérieur, mais la pureté de ses lignes la rend compatible avec beaucoup d'outfits urbains.

Wave Mujin TL Mid GTX nonnative, Mizuno, 250 €