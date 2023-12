Space cycle : on a testé ce nouveau studio de cycling à Paris

Space Cycle, nouveau studio de «cycling» fraîchement ouvert à Paris, promet des cours de vélo d’intérieur accessibles, rythmés et immersifs. Fort d’un lieu de 400 m2 et d'un studio situé dans une ancienne salle de cabaret parisien, Space Cycle tient ses promesses.

Le milieu du fitness à Paris ne cesse de s’accroître, et une nouvelle pépite vient de naître dans le quartier Bonne Nouvelle. Début décembre, Space Cycle, nouveau studio de «cycling» (vélo d’intérieur) a ouvert ses portes au public.

Le concept est simple : 45 minutes de cours guidés par un ou une coach, le tout sur un vélo d'intérieur et évoluant au rythme de la musique. Le cours se déroule dans l'ancien Concert Mayol, salle de cabaret parisien très connue de la capitale.

Grâce à son ancienne fonction, la salle est très bien équipée en matériels de sons et lumières. La scénographie est un véritable atout qui permet à Space Cycle de se démarquer de son principal concurrent.

Du cardio en rythme et selon son niveau

Le lieu est présenté comme une navette spatiale, avec des combinaisons d’astronautes suspendus aux murs. Les vestiaires sont propres et épurés et ressemblement à des cockpits de vaisseau spatial. Les chaussures de vélo sont fournies sur place.

Une fois équipé, il est temps de rejoindre le cœur du studio. Plongée dans le noir, le cours a lieu en totale immersion. Le ou la coach enchaîne les consignes de vitesse et de résistance à ajuster sur son vélo, toujours en rythme sur la musique et à adapter selon son niveau.







Les 45 minutes passent vite et permettent de faire travailler son cardio tout en profitant de quelques séquences de renforcement, notamment pour les bras. Douches, serviettes et produits d’hygiène et de beauté sont mis à disposition pour tous les clients après le cours.

Space Cycle tient ses promesses et propose un cours de sport en immersion dans un univers spatial et original. Dans la salle aux 62 vélos, tout le monde est bienvenu, quel que soit son niveau.

Pour une session il faudra débourser 29 euros, mais des packs de découverte à partir de 16 euros par session sont également disponibles.

Space Cycle, 6, rue de l'Echiquier, Paris 10e