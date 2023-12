Fêtes de fin d’année : cette garantie méconnue qui permet de se faire rembourser des courses de taxi par son assurance auto

Méconnue du grand public, la «garantie joker» ou «garantie taxi joker» est souvent incluse gratuitement dans bon nombre de contrats d’assurance automobile. Elle permet aux assurés de bénéficier sous certaines conditions d’un ou plusieurs trajets retour en taxi par an, notamment lors des fêtes de fin d’année où l’alcool coule à flots.

Un dispositif visant à sauver des vies en réduisant le nombre d’accidents à Noël et au jour de l’An. La «garantie joker» ou «garantie taxi joker» peut être proposée d’office dans un contrat d’assurance automobile ou présentée comme une garantie complémentaire. Il est donc essentiel de bien lire votre contrat d’assurance afin de savoir si vous êtes éligible et comment vous pouvez en bénéficier.

Le principe est simple : il permet à l’assuré bénéficiant de cette offre de pouvoir rentrer à son domicile en taxi via un ou plusieurs trajets dans l’année, selon le contrat d’assurance. Une situation particulièrement utile si l’usager est dans l’incapacité de conduire après s’être blessé au sport ou après avoir perdu ses lentilles de contact ou tout simplement en raison de l’alcool.

Ce dispositif est gagnant-gagnant pour l’assuré et l’assureur. Il permet au premier de regagner son domicile sans crainte d’avoir un accident, tout en permettant au second de supprimer tout risque en lien avec la conduite en ces périodes de fin d’année particulièrement accidentogènes.

Les conditions d’accès à cette garantie varient selon les assurances

Les conditions d’accès à cette garantie varient selon les assureurs. Le premier point qui diffère concerne les limitations de distance entre le lieu où vous vous situez et votre domicile, avec des distances qui couvrent habituellement entre 50 et 100 kilomètres. Sur le même principe, le tarif du trajet en taxi est limité entre 50 et 100 euros selon les compagnies d’assurance.

Pour rappel, cette garantie ne fonctionne que pour des trajets retour, il faut donc avoir utiliser son véhicule à l’aller pour en bénéficier. Suivant les différents contrats d’assurance, l’assuré peut ainsi utiliser cette garantie de une à cinq fois par an.

Certaines assurances ont mis en place ce dispositif pour tous leurs assurés, d’autres ont ciblé particulièrement les jeunes âgés de moins de 25 ans en raison de leur tendance à participer plus fréquemment à des soirées alcoolisées.