Noël 2023 : les 10 plus belles montres à offrir ou à se faire offrir

La montre est toujours un cadeau apprécié sous le sapin. Voici notre sélection de garde-temps, version grand luxe ou simple et efficace.

Swatch X Blancpain Scuba Fifty Fathoms

Après la collaboration, au succès incroyable, entre Swatch et Omega en 2022, c'est au tour de Blancpain de se laisser tenter. Cet hommage à la Fifty Fathoms de Blancpain, dont le premier modèle date de 1953, se distingue par son mouvement automatique entièrement conçu par Swatch, baptisé Sistem51, et par un choix de matériaux et de coloris plutôt haut de gamme. La couronne et le boîtier sont ainsi en biocéramique et le bracelet Nato apporte un vrai plus à cette montre qui ne manque pas d'atouts.

Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, Swatch X Blancpain, 390 €

Baltic Hermétique Tourer

La nouvelle gamme Hermétique de Baltic est un parfait compromis entre l'élégance au masculin et l'appel de l'aventure. La première édition des cette «Field watch», baptisée Tourer, est disponible en quatre coloris différents (Beige, vert, marron ou bleu), le tout dans un boîtier en acier de 37 mm de diamètre, étanche à 150 mètres, qui s'accorde avec un bracelet de la même teinte.

Hermétique Tourer, Baltic, 660 €

G-Shock Série 5.000 édition carbone

Les montres G-Shock frappent fort pour fêter les 40 ans de la gamme. Deux versions, qui rejoignent la ligne 5.000, ont été spécialement conçues pour intégrer différentes formes de carbone afin de proposer une résistance à toute épreuve et une légèreté surprenante. Le carbone forgé, le carbone multicouche et une résine renforcée de fibres de carbone sont les trois principaux matériaux utilisés pour ces petits bijoux qui cachent vraiment bien leur jeu.

Série 5.000 édition carbone, G-Shock, 2.000 €

Hamilton Khaki Field Murph

L'aventure a toujours été le moteur d'Hamilton. Le fabricant américain a, en effet, toujours aimé concevoir des boîtiers taillés pour les conditions difficiles. C'est une nouvelle fois le cas avec cette Khaki Field Murph de 38 mm de diamètre, qui ne vous lâchera pas en pleine nature. Le traitement Super-Luminova de son cadran sera apprécié à toute heure de la nuit, et son mouvement automatique H-10 avec réserve de marche de 80 heures sera un solide compagnon pour les virées hors des sentiers battus.

Khaki Field Murph 38 mm, Hamilton, 995 €

Alpina Alpiner Extreme automatic

Alpina démontre une nouvelle fois son savoir faire en matière de montre outdoor. L’Alpiner Extreme Automatic mise sur une lisibilité à toute épreuve, en proposant un cadran dit «California», qui mêle chiffres arabes, romains, bâtons et triangle. Grâce à lui, Aucune chance de se tromper en lisant l'heure dans une position acrobatique. Equipé du calibre maison AL-525, à la fiabilité éprouvée, ce modèle ne manque pas d'atouts pour séduire le baroudeur qui sommeillle en vous.

Alpiner Extreme Automatic, Alpina, 1.595 €

Omega Seamaster 300M édition spéciale «Paris 2024»

Elle sera sans doute un des must-have de 2024. Omega, chronométreur officiel des JO de Paris, fête l'événement avec cette montre d'exception, agrémentée d'une touche d'or. La Seamaster Diver 300M Paris 2024 est faite d'un mix d'acier inoxydable pour le bracelet et d'or 18K Moonshine (l'alliage propre à la marque) pour la lunette. Déjà un futur classique, et qui bénéficie de toutes les innovations récentes de la marque suisse.

Montre Seamaster 300M édition spéciale «Paris 2024», Omega, 9.100 €

Longines Spirit Zulu Time

Un partenariat solide. La marque suisse Longines et le site américain Hodinkee ont décidé de collaborer pour lancer une série limitée (500 ex.) de la Spirit baptisée Zulu Time. Sa particularité ? Elle est entièrement réalisée en titane Grade 5, un alliage réputé pour sa robustesse et sa résistance aux conditions extrêmes. Dans son boîtier de 39 mm se trouve ainsi proposé un mouvement séduisant, animé par le calibre automatique maison L844.4, qui se distingue par sa précision extrême et offrant une réserve de marche pouvant atteindre les 72 heures.

Spirit Zulu Time, Longines X Hodinkee, 4.200 €

Bucherer Exclusive Breitling Superocean 44

Pour cette fin d'année, Breitling s'associe avec le revendeur suisse spécialisé Bucherer pour proposer une relecture de sa célèbre montre de plongée Superocean. Tout en conservant le charme des garde-temps lancés dans les années 1960 et 1970, ces nouveaux modèles savent innover en proposant un savant mélange de coloris et de matériaux. Nous aimons particulièrement la version dotée d'un cadran bleu car inséré dans un solide boîtier de 44 mm, équipée d'une lunette noire avec incrustation en céramique. Le bracelet en caoutchouc noir, élégant, est la cerise sur le gateau qui permet de la porter en toutes circonstances.

Superocean 44, Bucherer Exclusive Breitling, à partir de 5.150 €

Yema Superman Bronze

Yema continue de nous enchanter avec le modèle Superman Bronze équipé du calibre manufacture CMM.10. Il a nécessité trois années de développement et offre une réserve de marche très confortable de 70 heures, ainsi qu'une haute résistance aux champs magnétiques et aux chocs. Petit détail qui peut compter : elle n'est disponible pour le moment qu'en précommande avec des livraisons prévues pour le moi de mai prochain. Mais son très beau boîtier en bronze, qui se patinera avec le temps, mérite certainement un peu de patience, non ?

Superman Bronze CMM.10, Yema, 1.790 €

Rado True Square Thinline

40 ans après la sortie du modèle original, la gamme Anatom fait son retour chez Rado, qui réaffirme sa passion pour les montres carrées. Cette fois-ci, au lieu du quartz, l'Anatom 2023 est dotée du calibre maison R766 et sera parfaitement adaptée à tous les poignets, même les plus menus, avec son boîtier de 32,5 mm.

Trois coloris différents sont disponibles : dégradé vert/noir, dégradé bleu/noir et dégradé cognac/noir, du plus bel effet sur une lunette en céramique haute technologie noire mate.

Rado True Square Thinline, à partir de 3.750 €