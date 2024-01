Horoscope 2024 : Bélier, voici tout ce qui vous attend pour votre signe astrologique

L’année 2024 vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail… Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Bélier, d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

AMOUR

Ne prenez pas de décision hâtive sur 2024 que vous pourriez regretter par la suite, prévient Claude Alexis. Avec votre tempérament de feu, vous ne supportez pas la tiédeur des relations où vous n’arrivez pas à vous épanouir. Et si la passion n’est pas au rendez-vous, vous risquez d’aller la chercher ailleurs, alors attention à vos engouements.

travail

Vous suivrez votre instinct avec une énergie hors du commun tout au long de l’année 2024 qui vous portera sur les chemins de l’aventure. Bonne nouvelle, vous gagnerez sur tous les terrains. Une belle évolution et une belle promotion vous attendent à partir du second semestre.

FINANCE

Vos finances seront au beau fixe sur l’année mais la prudence s’impose sur vos dépenses. Vous serez généreux, peut-être même un peu trop, avec votre entourage.

Santé

Vous serez d’humeur nerveuse mais vous ferez tout pour ne pas le montrer. Comme vous chercherez à exploiter l’étendue de vos capacités, vous cacherez vos moments de faiblesse. Cependant, il serait bon d’écouter votre corps.

