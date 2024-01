Mode : voici le calendrier complet des Fashion Week de Paris en 2024

Pour le plus grand bonheur des fashion addicts, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) a dévoilé le calendrier de la Fashion Week de Paris. Collections printemps/été, automne/hiver, défilés haute couture... Voici les dates pour être au fil des dernières tendances.

Mode Masculine Automne/Hiver 2024–2025

La Fashion Week homme ouvre le bal. Les défilés masculins collection automne/hiver 2024-2025 se dérouleront du mardi 16 au dimanche 21 janvier. L’un des événements les plus attendus est le défilé de Louis Vuitton par Pharrell Williams, nommé directeur artistique des collections hommes après le décès de Virgil Abloh, en novembre 2021. Le défilé aura lieu le 16 janvier à 20h. Pour l’heure, le lieu n’a pas été dévoilé.

Très plébiscité, le show de Givenchy, le premier depuis le départ de Matthew M. Williams, aura lieu le 17 janvier à 14h30, tandis que celui de Valentino se tiendra le 20 janvier à 19h.

Mode Féminine Automne/Hiver 2024–2025

Les collections femmes automne/hiver 2024–2025 seront quant à elles présentées du lundi 26 février au mardi 5 mars. Bijoux, accessoires, chaussures, pièces phares, coupes et couleurs tendance… Jeunes créateurs et grandes marques dévoileront leurs nouveautés et donneront le ton des nouvelles tendances mode à suivre. Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de connaître les dates précises des défilés.

Mode Masculine Printemps/Été 2025

La session mode masculine pour la saison printemps/été 2025 aura lieu du mardi 18 au dimanche 23 juin 2024, en sachant que la plupart des Maisons proposent une retransmission en livestream de leurs défilés afin de rendre ce rendez-vous plus accessible.

Mode Féminine Printemps/Été 2025

Enfin, le dernier rendez-vous de la Fashion Week de Paris se tiendra en automne. Le prêt-à-porter féminin collection printemps-été 2025 sera à l’honneur du lundi 23 septembre au mardi 1er octobre.

Les défilés haute couture

Capitale de la mode, Paris est la seule ville à présenter des défilés «haute couture». Il y en a deux par an. La session printemps/été se déroulera du lundi 22 janvier au jeudi 25 janvier et la session automne/hiver du lundi 24 juin au jeudi 27 juin, a indiqué la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Pour rappel, le prêt-à-porter peut être commercialisé presque immédiatement, avec quelques ajustements éventuels. Les pièces présentées lors des défilés sont généralement disponibles en boutique environ six mois après le défilé.

En revanche, la haute couture n'est pas toujours destinée à la vente. Conçue pour une clientèle exceptionnellement restreinte, à savoir quelques dizaines de clients dans le monde, la haute couture sert principalement de vitrine et de terrain d'expérimentation pour les créateurs.