Voici les 3 meilleurs aliments pour le petit déjeuner selon une étude d'Harvard

L'université d'Harvard, par le biais d'un médecin, a dévoilé les trois meilleurs aliments pour un petit déjeuner complet et sain.

À propos du petit déjeuner, on entend tout et son contraire. L'université d'Harvard s'est penchée sur ce que beaucoup considère comme le repas le plus important de la journée.

Après une nuit de jeûne, il est déconseillé de foncer sur des toasts et un café. Les recherches montrent qu'il faudrait plutôt privilégier des aliments à faible indice glycémique comme les œufs, les noix et les viandes et les compléter par des ingrédients contenant des fibres et nutriments végétaux.

Voici les trois aliments conseillés par Monique Tello, médecin et directrice de la recherche et des affaires académiques pour le programme MGH DGM Healthy Lifestyle.

LE YAOURT NATURE

Agrémenté de quelques fruits et de noix, le yaourt, riche en protéines, est idéal pour un petit déjeuner sain, léger et rapide. Néanmoins, il faut privilégier les yaourts nature et ainsi éviter les produits aromatisés, qui sont trop transformés.

LES FLOCONS D'AVOINE

Il existe une multitude de recettes pour un petit-déjeuner avec des flocons d'avoine. Si vous êtes pressé le matin, l’overnight oats est fait pour vous. La recette est à préparer la veille pour le lendemain. Il suffit de recouvrir les céréales avec le lait de votre choix et de placer la préparation au réfrigérateur toute la nuit. Au petit matin, les céréales auront gonflé. Il ne restera plus qu'à ajouter des fruits, noix et autres amandes. En plus d'être rassasiant, ce petit déjeuner peut être très gourmand.

LE PAIN GRILLÉ AU BLé COMPLET

Beau, bon et tendance. Les bienfaits de l'avocat ne sont plus à prouver. Riche en bonnes graisses, fibres et micro-nutriments, il est considéré comme un super-aliment. Une moitié, déposée sur un pain grillé au blé entier ou au seigle, représente un petit déjeuner salé complet.

Le petit déjeuner ne doit pas forcément être pris au saut du lit selon les chercheurs qui indiquent qu'il faudrait plutôt suivre sa faim.