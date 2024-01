Voici les 5 destinations les plus préservées au monde en 2024, selon une étude

Si les destinations les plus prisées et fréquentées séduisent toujours autant les voyageurs, quelques endroits résistent au tumulte et à la dénaturation. L’organisateur de voyage Inghams a ainsi dévoilé une étude répertoriant selon lui les cinq destinations les plus préservées au monde.

#Unspoilt. C’est le nom du hashtag à l’origine d’une étude initiée par la société de voyage Inghams, visant à déterminer les endroits touristiques les plus «intacts» au monde. Ennemi du tourisme de masse, le tourisme durable semble de plus en plus recherché par des voyageurs exigeants, en quête de quiétude et de respect des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels.

L’organisateur de séjour a ainsi analysé près de 100.000 publications sur Instagram, répertoriées grâce au référencement #unspoilt. En outre, les images de paysages postés et décrits comme préservés ont été classés en fonction du nombre de récurrence de ce hashtag sous chacune d’entre elles.

L’Islande

En tête du classement, ce pays insulaire du nord de l’Europe a su séduire les explorateurs à la recherche d’une nature sauvegardée. Aurores boréales, glaciers majestueux, plages volcaniques ou encore lagons naturels, représentent ainsi les paysages préservés les plus fréquentés au monde, d’après l’étude d’Inghams.

L’Australie

Largement populaire avec des régions telles que la Nouvelles-Galles du Sud, ou le Queensland et ses époustouflantes étendues sablonneuses, le pays des kangourous arrive à la seconde place du classement des destinations les plus intactes du monde.

L’Irlande

Façonnés par le temps et les éléments, les joyaux naturels irlandais fascinent un grand nombre de voyageurs férus d’authenticité. Grâce notamment à ses paysages côtiers, l’Irlande recueille le troisième plus grande nombre de hashtag #unspoilt.

Chypre

Cette île méditerranéenne riche en histoire et en sites archéologiques offre aux voyageurs des forêts luxuriantes et des vues imprenables sur ses montagnes. Les utilisateurs d’Instagram ont ainsi fait de Chypre la quatrième destination la plus préservée au monde.

Le Costa Rica

La situation de ce pays tropical entre les Caraïbes et le Pacifique en fait un concentré unique de biodiversité, et un eldorado pour le tourisme durable. Le Costa Rica affiche donc le cinquième plus grand nombre de notification #unspoilt.