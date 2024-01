Januhairy : tout savoir sur l’étonnant challenge qui sévit sur TikTok

Le «Januhairy» est un défi populaire sur TikTok. Il invite les femmes à ne plus s’épiler pendant le tout premier mois de l’année.

Régulièrement, des challenges en tout genre émergent sur les réseaux sociaux. Le dernier en date invite les femmes à ne plus s'épiler : c'est le Januhairy, inspiré du Dry January qui concerne quant à lui la consommation d'alcool.

Des utilisatrices de TikTok semblent avoir décidé de supprimer cette «corvée» beauté de leur liste de choses à faire en 2024. «Joyeux Januhairy», ont titré certaines internautes, se montrant en train de colorer leurs poils sous les aisselles. Les sourcils épilés aussi fins que ceux de Christina Aguilera dans les années 2000 ne sont plus d’actualité. Les femmes modernes signent plutôt pour le dessus de l’œil aussi garni que celui de l’artiste mexicaine Frida Kahlo.