Voici 5 prisons abandonnées qu'il est possible de visiter dans le monde en 2024

Des États-Unis à l’Australie en passant par l’Inde, le monde compte plusieurs prisons abandonnées. Et certaines peuvent se visiter.

Il est possible de se mettre dans la peau d’un prisonnier le temps d’une visite. Bien qu’elles ne soient plus en fonction depuis des années, certaines prisons continuent de recevoir quelques courageuses âmes venues en percer les mystères.

Alors simples curieux ou fans d’histoires criminelles, quel que soit l’intérêt qu’on leur porte, il est temps de se plonger à la découverte de ces lieux aussi fascinants qu’angoissants.

Alcatraz, États-Unis

La prison d’Alcatraz aux États-Unis est bien la plus connue du monde. Construite au début du 20e siècle sur une petite île dans la baie de San Francisco, elle a été un établissement pénitentiaire de 1934 à 1963.

Josh Edelson / AFP

Prison mythique, elle doit sa célébrité à l’incroyable évasion de Franck Morris et des frères Clarence et John Anglin, en 1962. D’autres détenus bien connus y sont également passés, notamment Al Capone et le gangster Machine Gun Kelly. Ouverte au public depuis 1973, elle peut se visiter de jour comme de nuit.

Château d’If, France

Dans la baie de Marseille se trouve le Château d’If, une forteresse édifiée au 16e siècle sur la volonté du roi François Ier, qui a accueilli de nombreux prisonniers politiques et religieux avant sa fermeture en 1890. Transformé depuis en musée, il permet à ses visiteurs de découvrir ses vestiges au travers de visites guidées et d’expositions temporaires.

Christophe SIMON / AFP

Lieu fascinant par son histoire, le célèbre écrivain Alexandre Dumas a fortement participé à sa renommée en l’utilisant pour son œuvre majeure, le Comte de Monte-Cristo. Aujourd’hui, la forteresse est accessible en à peine 20 minutes grâce à un ferry depuis le Vieux-Port.

Prison de Pentridge, Australie

Construite entre 1858 et 1864, la prison de Pentridge a dominé la pénologie à Victoria au 19e siècle. Elle est notamment connue pour les nombreux criminels qui y ont été enfermés, comme Ned Kelly et le tueur en série Frederick Bailey Deeming.

À Melbourne, l'ancienne prison de Pentridge qui a accueilli les plus grands criminels du pays a été transformée en hôtel de luxe





Plus d'infos et photos : https://t.co/inwwVOphtM pic.twitter.com/Of6YYtDapa — Creapills (@creapills) May 12, 2023

À sa fermeture en 1996, le bâtiment a été intégré à l’université RMIT. Maintenant ouvert aux visites, il s’est transformé en musée que les visiteurs peuvent explorer en journée, mais aussi de nuit.

Prison de Bodmin, Angleterre

Enfin, la prison de Bodmin est l’une des attractions phares de l’Angleterre, qui attire particulièrement les adeptes d’horreur et de surnaturels. Le lieu, situé dans la ville de Cornouailles, est en effet considéré comme l’un des lieux les plus hantés du pays.

A few exterior night shots of The Bodmin Jail Hotel from my recent stay in Cornwall. #History #Heritage #Cornwall pic.twitter.com/dOYxzy9XFw — David Goulden (@davidgoulden) December 30, 2023

Datant du 18e siècle, elle a finalement fermé ses portes en 1927. Depuis, les âmes des 50 prisonniers y ayant été exécutés erreraient entre ses murs. Cela n’a pourtant pas empêché un hôtel de luxe d’y prendre place, transformant les cellules en chambres. L’autre partie de l’établissement est réservée aux visites, faisant office de lieu de chasse aux fantômes à la nuit tombée.

Cellular Jail, Inde

Ancienne prison coloniale de l’Inde britannique, la Cellular Jail se distingue par sa façade en briques rouges à trois étages. Elle est située sur l’île d’Andaman-et-Nicobar, à Port Blair, où elle a pris place entre 1896 et 1906.

Particulièrement utilisée par les Britanniques pour exiler leurs prisonniers politiques, la Cellular Jail est devenue un monument national en 1979. Deux ailes de la prison ont été détruites juste après l’indépendance de l’Inde, ce qui a provoqué de vives réactions et a ainsi mis la lumière sur ce morceau d’histoire.

Aujourd’hui, toute personne peut s’y rendre et suivre une visite guidée du lieu. Le soir, un spectacle de son et lumière retraçant l’histoire du lieu et de ses détenus y est proposé.