Qui sont les «dinks», ces couples qui divisent les réseaux sociaux ?

Une tendance en vogue qui fait largement parler, notamment aux Etats-Unis. Popularisé ces derniers mois sur les réseaux sociaux, l’acronyme «dinks», apparu dans les années 1980, signifie «dual income, no kids», ce qui se traduit en français par «double salaire, sans enfant».

En opposition totale avec l’image traditionnelle de parents entourés d’enfants vivant dans une demeure familiale, les jeunes couples dits «dinks» ont pris la décision ces derniers mois de populariser ce mode de vie via une large publicité faite sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag #Dink a été consulté 350 millions de fois, et le sujet a été traité dans près de 170.000 publications sur Instagram.

«Je suis “dink“ depuis plus de vingt ans. J'aime ma vie et je me sens bien sans avoir d'enfants. Aucun regret. Je suis la meilleur tante de tous les temps ! Et j'ai BEAUCOUP d'autres amis de longue date “dink“. Nous allons bien et nous sommes heureux», a assuré Debbie Friez, une influenceuse marketing et réseaux sociaux se revendiquant comme «dink» sur X.

Been #DINKs for over 20 years. I like my life and I'm fine not having kids. #NoRegrets I'm the best #auntie ever!





And, I have a LOT of other long-time #DINK friends. We are OK and happy. — Debbie Friez (@dfriez) December 5, 2023

Plus engagés encore, certains internautes n’ont pas hésité à se montrer offensifs à l’égard des couples décidant d’avoir des enfants. «La vie est déjà assez dure sans l'aggraver volontairement. #Dink», a tweeté le compte «Childfree Confessions» en décembre dernier.

Life's hard enough without purposely making it worse. #DINK — Childfree Confessions (@kidfree4life) December 11, 2023

Persuadés que la vie est plus amusante et simple sans enfant, les couples «dinks» se targuent de pouvoir profiter de nuits de sommeil complètes ou encore d’avoir la possibilité de voyager comme ils le souhaitent, selon Courrier International.

La liberté mise en avant mais aussi l’aspect économique

Au-delà de l’aspect liberticide de la parentalité mis en avant par les couples se revendiquant comme «dinks», l’argument financier pèse aussi dans la balance.

D’après CBS News, le coût de l’éducation d’un enfant - du moins aux États-Unis - jusqu’à ses 18 ans serait estimé à 237.482 dollars, soit près de 217.000 euros. A titre de comparaison, il s’élevait à 69.000 dollars, soit environ 63.000 euros en 1980.

Une étude du centre de recherches Pew réalisée en 2021, a démontré que 44 % des Américains âgés de 18 à 49 ans ont assuré ne jamais vouloir d’enfants, contre 7 % en 2018.

Des haters, dont Elon Musk, sur les réseaux sociaux

Les couples présentés comme «dinks» ont été aussi vivement critiqués sur les réseaux sociaux, puisqu’ils sont perçus comme égoïstes, individualistes et immatures.

Le propriétaire de X Elon Musk a utilisé son propre réseau social début décembre dernier pour critiquer cette catégorie de personnes. «Il y a une moralité épouvantable chez ceux qui n'ont délibérément pas d'enfants : ils exigent en fait que les enfants des autres prennent soin d'eux pendant leur vieillesse. C'est foutu», a regretté l’homme d’affaires.

There is an awful morality to those who deliberately have no kids: they are effectively demanding that other people’s kids take care of them in their old age. That’s messed up. — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2023

Un internaute a aussi utilisé cette plate-forme pour soulever un autre point, à savoir la potentielle disparition d’un nom de famille. «Je ne peux pas décrire le degré de narcissisme et d’égoïsme nécessaire pour mettre fin à une lignée pour des choses matérielles, malsaines et dégoûtantes. Peut-être que leur nom de famille mérite de mourir», a protesté ce dernier.

I can't describe the degree of narcissism and selfishness that is required to end a bloodline for some material, unhealthy, disgusting things.



Maybe their family name deserves to die. #DINK #dinklife https://t.co/Tbi6s3CR4p — Chad Currie (@ChadCurrie1371) December 6, 2023

D’une manière plus globale, les critiques visant les personnes «dinks» tournent autour de l’envie grandissante de ces dernières de profiter de davantage de biens matériels au détriment de l’aspect humain.