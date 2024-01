Soldes 2024 : à quel moment faut-il acheter pour faire les meilleures affaires ?

Dès ce mercredi 10 janvier jusqu'au 6 février auront lieu les soldes d’hiver. L’occasion de faire les meilleures affaires après les fêtes de fin d’année, grâces à quelques conseils. Mais à quel moment faut-il acheter durant ces quatre semaines ?

Avis aux amateurs de shopping. La période des cadeaux avec les fêtes de fin d’année est à peine terminée que les soldes d’hiver arrivent déjà. Une période décidément bien difficile pour le porte-monnaie des Français.

Alors pour limiter la casse, il serait préférable de tout savoir sur les bons plans avant de s’adonner à son shopping pendant les soldes. Et entre autres, de connaître la période à laquelle il est le plus propice de faire les meilleures affaires. Car acheter dès le premier jour n'est pas forcément une bonne idée.

Quels produits sont à favoriser ?

Selon une étude menée par le comparateur de prix du Groupe Axel Springer, Idealo, «les soldes nous offrent la possibilité de craquer pour quelques produits à prix moins élevés, mais aussi de doubler nos chances de faire certaines économies».

En accord avec leurs analyses, ce sont les produits high-tech et électroménagers qui séduisent le plus les Français. Et cette année, ce sont les processeurs d’ordinateurs qui devraient connaître la baisse de prix la plus importante pendant cette période de soldes, avec une diminution de 8%, suivis des smartphones avec une baisse de 7%. Les machines à expresso ne sont pas loin non plus, avec une baisse de 5%.

La patience est la clé pour faire des économies

Si le top départ des soldes d’hiver au 10 janvier peut donner envie à certains acheteurs de se ruer vers les magasins, ce n’est pas la meilleure idée. En effet, selon Idealo, en observant l’évolution des prix semaines par semaines, les deux premières sont celles qui offrent le moins d’économies.

«D’après nos données, la quatrième semaine des soldes serait la semaine la plus propice pour faire des économies», a affirmé Stéphanie van den Hende, responsable communication Idealo France. Les marques favorisent des prix plus élevés au commencement, pour les baisser par la suite lorsque le nombre de clients est en baisse, avant de les remonter parfois au cours de la toute dernière semaine.

Du côté des marques de prêt-à-porter, c’est encore légèrement différent. Contacté par CNEWS, Mango a expliqué que les premiers jours seront à privilégier pour les personnes souhaitant bénéficier de tous les articles en stock. Cependant, les meilleures promotions seront bien plus profitables au cours des derniers jours. Par ailleurs, si l’on penche pour le côté économe, en optant pour un shopping à la fin des soldes, il faudra se risquer à ce qu’il y ait «bien moins de variété et de choix, autant dans les produits en eux-mêmes qu’au niveau des tailles».

Les consommateurs sont ainsi encouragés à organiser et à planifier précisément leurs jours de shopping. Idealo conseille donc d’être vigilant et de continuer à surveiller l’évolution des prix.