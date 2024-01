Ikea : voici 5 meubles devenus cultes qui s'arrachent à prix d'or

La marque suédoise d'ameublement et de décoration compte de nombreux produits qui ont accompagné le quotidien de nombreux Français. Aujourd'hui, certains objets qui ne sont plus commercialisés se revendent très cher sur Internet. Ikea a même réédité certains de ses meubles les plus emblématiques.

Des meubles iconiques pour un budget pharaonique et une (bonne) affaire de conclue ? Plusieurs décénnies après leur sortie dans les magasins Ikea, certains objets ont vu leur prix bondir de façon significative dans les espaces destinés à la revente. Plus précisément, ce sont surtout des objets réalisés en collaboration avec des créateurs qui peuvent se targuer d'une plus-value impressionnante. On oublie donc la possibilité de revendre son étagère Billy à prix d'or.

Voici les cinq objets qui, si vous souhaitez vous en débarrasser, pourraient vous rapporter un joli pactole.

L'étagère guide

Ce meuble issu d'une collaboration entre la marque suédoise et le designer industriel danois Niels Gammelgaard est très prisé par les collectionneurs. Ainsi, alors qu'elle se vendait 65 euros à sa sortie dans les années 1980, l'étagère Guide se marchande désormais à plus de 1.000 euros. Sur la plateforme de revente Etsy, un exemplaire était même affiché à 1.429 euros.

la chaise järpen

Également griffée de la patte artistique du designer danois, il est impossible aujourd'hui de se procurer la chaise Järpen pour moins de 200 euros. Pourtant, au moment de sa sortie dans les magasins Ikea, cet objet était affiché au prix de 16,99 euros. Soit une augmentation de plus de 1.000 %.

La lampe murale Varmblixt Donut

Si les modèles les plus récents de la lampe originalement conçue par le designer néerlandais Sabine Marcelis sont affichés à une cinquantaine d'euros sur le site d'Ikea, il faudra compter au moins deux fois plus pour se procurer des modèles plus anciens, disponibles sur des sites de revente d'objets comme Etsy ou eBay.

La table Lövbacken

Classique de la marque jaune et bleue, commercialisée pour la première fois en 1956, la table Lövbacken a eu tellement de succès qu'elle a été rééditée en 2018 à l'occasion des 75 ans d'Ikea. Imaginée par le designer suédois Gillis Lundgren (à l'origine de la fameuse étagère Billy), il s'agit du premier produit démontable de la marque. Des experts dans le domaine des antiquités estiment que cet objet aujourd'hui vendu 49,90 euros pourrait valoir plusieurs milliers d'euros d'ici 2040.

Le fauteuil dyvlinge

Pour fêter ses 80 ans en 2023, Ikea a mis les petits plats dans les grands : en plus de la table Lövbacken, elle a également réédité le fauteuil Dyvlinge dans une collection spéciale disponible jusqu'en juillet 2024. Star de TikTok, ce produit phare est proposé à la vente au prix de 179 euros sur le site de la marque suédoise. « La collection remet à l'honneur un mélange de pièces iconiques de notre design démocratique », précise Anne Montaggioni auprès des Échos.

Et il n'y a pas que chez Ikea que la nostalgie se fait sentir. Chez Monoprix, après le succès de l'exposition «Le design pour tous de Prisunic à Monoprix» au Musée des Arts décoratif (Paris), un pop-up store dédié aux objets cultes de Prisunic a commercialisé divers produits dans des boutiques parisiennes jusqu'au 17 décembre 2023.