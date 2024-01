«Pente de ski» : quelle est cette méthode de rangement devenue populaire sur les réseaux sociaux ?

Une nouvelle technique de rangement a fait son apparition, appelée «pente de ski». Une méthode basée sur la psychologie, qui devrait aider à se motiver pour ranger son intérieur en 2024.

Le désordre peut vite s’installer dans son habitation. On accumule encore et encore jusqu’à être complètement dépassé, et il peut ensuite être difficile de se motiver pour remettre de l’ordre. C’est là qu’intervient une nouvelle technique imaginée par Anita Yokota, décoratrice d’intérieur et ancienne thérapeute, décrite dans son livre «Home Therapy».

En accord avec ses connaissances en psychologie, Anita Yokota s’est persuadée qu’un bon équilibre mental peut être préservé grâce à un intérieur sain. Selon elle, pour se sentir bien, il est nécessaire d’être entouré de bonnes énergies, et cela commence dans notre habitation. C’est ainsi qu’elle a développé la méthode «pente de ski», visant à aider les personnes qui ne sont pas en harmonie avec leur foyer.

Un espace à la fois

Cette astuce n'a pas été baptisée ainsi par hasard. En effet, généralement, lorsque l’on veut se montrer prudent sur une piste de ski, il est recommandé de faire ce que l’on appelle des «zigzags». En skiant ainsi, la pente paraît moins effrayante et l’on parvient à la descendre sans réellement s’en rendre compte.

Ici, le principe est le même. Pour affronter le désordre qui s’est accumulé un peu partout dans son foyer et qui peut être assez démotivant, voire déroutant, Anita Yokota recommande de se concentrer sur un seul et même espace. Une fois celui-ci rangé, on passe à un autre à l’opposé, en réalisant ainsi des zigzags.

En s’organisant de cette manière, la charge de travail ne sera pas perçue de la même façon. On avance à son rythme, en se focalisant sur une zone à la fois, sans prendre en compte la quantité ou l’espace à ranger.