Voici les 10 prénoms de filles et de garçons les plus donnés à Paris en 2023

La liste des prénoms les plus populaires donnés à Paris lors de l'année 2023 a été dévoilée sur le site de la mairie. Une liste qui laisse peu de place à la nouveauté.

Certains indémodables restent populaires d’année en année. La mairie de Paris a divulgué la liste des prénoms les plus donnés de la capitale en 2023.

Côté féminin, Louise est toujours le prénom star le plus attribué depuis 2007. L’arrivée du prénom Alice a pris la troisième place du podium. On note la disparition des Rose, Chloé et Jade du top 10.

Louise

Alma

Alice

Anna

Olivia

Jeanne

Gabrielle

Emma

Adèle

Iris

Côté masculin, le classement reste stable. Aucun changement sur le podium par rapport à l’année dernière n’est constaté. Gabriel tient tête et continue d’être le premier prénom le plus donné aux petits garçons de Paris depuis déjà plusieurs années. Les Léon sortent du top au profit des Joseph.

Gabriel

Adam

Raphaël

Louis

Noah

Isaac

Arthur

Mohamed

Gaspard

Joseph

Si l'on retourne des années en arrière, en 1923 plus précisément, il n'y avait pas de Louise, Alma et Alice dans le top 10 des nouveaux-nées. Les petites filles s'appelaient plutôt Jacqueline, Denise et Paulette. Du côté des garçons, la mode était aux Jean, Jacques et André.