«Sleepy Girl Mocktail» : ce cocktail sans alcool pour s’endormir plus facilement devient viral sur TikTok

Une nouvelle technique pour trouver le sommeil assez surprenante a émergé sur le réseau social TikTok. Il s’agit d’un cocktail qui permettrait d’aider les insomniaques.

TikTok est décidément plein de surprises. La plate-forme regorge d’astuces en tout genre pour aider ceux qui en ont besoin. Récemment, ce sont les personnes souffrant d’insomnies qui ont été servies.

Un cocktail sans alcool, dont la composition aiderait à tomber dans les bras de Morphée, a été mis au point et relayé par les utilisateurs de TikTok. Il porte le nom de «Sleepy Girl Mocktail».

Ce cocktail a été créé par la tiktokeuse Calee Shea, puis a été repris par l’influenceuse Gracie Norton. Pour «passer la meilleure nuit de sa vie» comme l'assure Calee Shea, rien de plus simple : le «Sleepy Girl Mocktail» s’obtient avec un mélange à base de plantes et de prébiotiques. Il faut donc une petite cuillère de magnésium et une pointe de soda Olipop ajoutés dans un verre de jus de cerise acidulée, avec des glaçons.