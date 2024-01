Voici les 3 signes astrologiques qui ont le plus de chances de trouver l'amour en 2024

Pour certains signes astrologiques, l’année 2024 sera favorable aux rencontres amoureuses. Voici les 3 signes qui ont le plus de chances de trouver l'amour, selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

les Gémeaux

Les personnes célibataires et nées sous le signe des Gémeaux ne devraient pas le rester. D’après les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis, ce signe «profite d’une bonne disposition astrale pour succomber à la tentation». Et d’après l’expert, «des projets concernant un mariage peuvent même être d’actualité».

le Cancer

Dirigé par la Lune, astre qui régit les émotions, le Cancer peut lui aussi s’attendre à rencontrer son âme sœur d'ici à la fin de l'année. «Avec la fièvre au corps, vous serez plus entreprenant que jamais pour faire la rencontre de votre vie», affirme le spécialiste, qui souligne que le succès sera au rendez-vous «dans vos amours mais aussi dans vos affaires».

le Balance

La Balance va également avoir de belles surprises et des papillons dans le ventre. Pour les célibataires, «que de la fête au programme», prédit Claude Alexis. «Ce natif fera des rencontres tout au long de l’année 2024». Et l’une d’elle va faire chavirer son cœur, selon le spécialiste, qui rappelle qu’en 2024 ce signe d'Air sera particulièrement chanceux.