Voici le signe astrologique incapable d’oublier son ex

Après une rupture, ce n’est pas toujours facile d’oublier son ex. Certains mettent des mois, voire des années, avant de réussir à tourner la page, en particulier les personnes nées sous le signe du Cancer.

Quand une relation amoureuse prend fin, il est normal d’avoir besoin de temps avant de rouvrir son cœur. Mais certaines personnes sont incapables d’oublier leur ex, et bien souvent, elles sont nées sous le signe du Cancer, affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dirigé par la Lune, un astre symbolisant les émotions, ce natif est «très sensible et à fleur de peau». Ainsi, quand il est triste et déprimé à la suite d’une rupture, il «met beaucoup de temps à s’en remettre».

Nostalgique, il va ressasser le passé pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans la relation, regarder les photos de son ex et repenser aux moments passés à deux. Et il se souvient de tout. En effet, le Cancer a une «mémoire d’éléphant», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

le Scorpion aussi

Contrairement au Taureau, qui tourne la page facilement et ne regarde jamais dans le rétroviseur, le Cancer, lui, peut tout à fait tenter de recoller les morceaux avec son ex et retourner dans ses bras si l’occasion se présente.

Sur ce point, le Scorpion ressemble beaucoup au Cancer. Selon Nathalie Marcot, le Scorpion est un signe passionné. Quand il aime, «c’est de manière intense et même si son partenaire lui a fait comprendre que c’est terminé pour de bon, il ne va rien lâcher et se focaliser sur lui ou sur elle», en sachant que cette situation peut durer très longtemps.

Dans certains cas, «il peut aussi essayer de se venger», note-t-elle. Dirigé par Pluton, planète de la destruction, et par Mars, qui symbolise la guerre, cet animal à pinces ne va pas hésiter à utiliser son venin s’il a été profondément blessé.

