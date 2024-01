Jardin à l’anglaise : voici les plantes à choisir pour l’aménager

Le jardin à l’anglaise est souvent connu pour son caractère coloré, un peu sauvage, par opposition au jardin à la française, bien ordonné et sobre. Quelles plantes vous faut-il pour créer un beau et romantique jardin à l’anglaise ?

Si votre pavillon a un jardin, peut-être souhaitez-vous lui donner un peu d’originalité, voire même le faire ressembler au jardin de Buckingham palace ou de Kew Gardens, à Londres. Voici les principales plantes qu’il vous faut pour obtenir un beau jardin so British.

Le rosier

Légende Roses, © Piman Khrutmuang/Adobe

Pour un jardin à l’anglaise agréable, odoriférant et coloré, le rosier aux couleurs douces (rose clair, blanc, rouge bordeaux) est souvent le bienvenu. Il peut être placé isolément, au-dessus d’un chemin ou le long d’un mur. Le mois de janvier est une bonne période pour le planter, pour qu’il donne de belles fleurs au printemps, en avril et en mai.

Les dauphinelles

Les dauphinelles © AngieC/Adobe

Des fleurs montantes comme les dauphinelles sont un autre type de plantes qui peuvent donner un peu de vie à votre jardin anglais, grâce à ses coloris bleus, roses, violets ou blancs. La période d’éclosion de ces fleurs intervient en général pendant l’été, entre le mois de juin et le mois d’octobre. L’idéal est donc de planter vos dauphinelles au mois de mars ou d’avril. Entretenez-les bien durant le printemps, surtout s’il est pluvieux, pour éviter que les limaces et les escargots ne viennent manger leurs fleurs.

Les pensées

Photo de violettes © picture10/Adobe

Si vous souhaitez apporter une touche d’originalité aux couleurs de votre jardin, les pensées seront certainement un choix judicieux. Elles se démarquent par leur alliage de couleurs violettes et jaunes, dont les bourgeons éclosent aussi bien en été qu’en hiver, en fonction bien sûr de la période de l’année où vous les plantez. Rassurez-vous, les pensées ne réclament pas un entretien excessif, si ce n’est un arrosage régulier durant l’été. Autre détail : ne confondez pas les pensées et les violettes. Les violettes comptent 2 pétales vers le haut et trois vers le bas, alors que les pensées comptent 4 pétales vers le haut et une vers le bas.

Le buis

Photo de buis © Iva/Adobe

Le buis est certes une plante très caractéristique du jardin à la française, mais elle se retrouve souvent dans un jardin à l’anglaise. Il peut décorer merveilleusement vos allés en particulier, à condition qu’il soit taillé au moins une fois par an. Plusieurs variétés de buis restent vertes en hiver, dont la buxus sempervirens, l’espèce la plus répandue. Le buis est aussi particulièrement résistant aux gelées, jusqu’à -20°C.

Le fuchsia

Fleurs de fuchsia, © rabbitti/Adobe

La plante grimpante qu’est le fuchsia est un autre incontournable du jardin anglais. La couleur rose et violette de ses fleurs et ses feuilles au coloris vert clair, rajouteront une belle chaleur à votre jardin. Si vous plantez votre fuchsia en hiver et dans une zone froide, comme dans le nord de la France, il est conseillé de planter la variété de fuchsia Magellan (Fuchsia magellanica), qui résiste très bien aux fortes gelées.

La tulipe

Tulipes © littlestocker/Adobe

La fleur nationale des Pays-Bas qu’est la tulipe est idéale pour votre jardin, surtout grâce à la grande variété de ses couleurs (rouges, jaunes, violettes, noires, bleues), qui peut vous permettre de faire des agencements originaux. Idéalement, on plante les tulipes entre le mois d’octobre et le mois de décembre. En fonction des variétés, elles éclosent à différents moments de l’année : en mars pour les plus hâtives et en mai pour les autres.

Les hostas

Légende © eqroy/Adobe

Originaire de la Chine et du Japon, l’hosta est une plante touffue et qui se densifie au fil des années. Hautes en général de 40 à 90 cm, mais parfois davantage, les différentes espèces et variétés d'hostas s’étalent en largeur sur le sol, entre 50 cm et 1 m. La floraison de l’hosta s’étend sur six à huit semaines, sur des plants âgés de trois ans. Elle a lieu en juin, en juillet-août, ou encore en août-septembre selon les variétés. Lorsque l’hosta fleurit, elle donne de grandes fleurs en clochettes, parfois légèrement parfumées. Le coloris de ses fleurs varie entre le blanc, le mauve, en passant par le rose tendre.