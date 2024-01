Futuroscope : Aquascope, Antarctica... Voici les nouvelles attractions du parc en 2024

Plusieurs attractions et spectacles feront leurs débuts au Futuroscope cette année. Le parc d'attraction situé dans la Vienne doit notamment accueillir une nouvelle zone totalement dédiée atour de l'eau alliée aux nouvelles technologies : l'Aquascope.

Une nouvelle année et de nouvelles attractions au Futuroscope. En 2024, l'un des plus anciens parcs d’attractions de France, inauguré en 1987, offrira à ses millions de visiteurs l’accès à de nouvelles attractions et des spectacles inédits.

L’Aquascope

Une révolution qui allie l’eau et le numérique. Relié au Futuroscope, les visiteurs pourront plonger dans une toute nouvelle expérience à l’Aquascope, un parc aquatique composé de 6.000 mètres carrés couverts, avec trois espaces : Sensations, Immersion et Aqua-ludique pour les enfants.

Jusqu’à 1.700 personnes pourront profiter, en simultané, d’un cinéma aquatique, de nombreux toboggans ou encore d’une rivière de 350 mètres de long traversant les trois espaces du parc aquatique, qui ouvrira ses portes en juillet 2024.

Antarctica

Un documentaire pour mieux comprendre l’importance de l’Antarctique, ce continent souvent oublié. À compter du mois de février 2024, le Futuroscope proposera la diffusion d’«Antarctica», un reportage permettant de découvrir un environnement froid et sec, mais également d’observer les nombreuses colonies de manchots et les rassemblements de baleines à bosse.

La Rivière des Bûcherons et Hydro-Dynamo

La cité des enfants installée au cœur du Futuroscope, Futuropolis, va accueillir deux nouvelles attractions familiales, qui seront disponible au cours du printemps 2024 : la Rivière des Bûcherons, un petit parcours aquatique pour les plus jeunes, et l’Hydro-Dynamo, une balançoire de 12 mètres de haut.

Éclipse

Les premiers visiteurs de la saison 2024 pourront apprécier un nouveau spectacle robotique inédit : Éclipse.

Développé avec le cirque Éloize, ce spectacle mêlera danse et technologie et offrira aux spectateurs 20 minutes de danse et de robots au cours duquel ils suivront les aventures de Lucas et de son assistance virtuelle, nommée Éclipse.