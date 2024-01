Classement : quelles sont les 5 langues les plus parlées au monde

Le site de statistiques Ethnologue a publié un classement des 10 langues les plus parlées dans le monde en 2022, parmi les plus de 7.000 que compte la planète. L’anglais arrive sans surprise en tête. Le français se classe cinquième.

L’anglais

Sans aucun doute, la langue la plus parlée autour du globe est l’anglais. Le sondage du site spécialisé Ethnologue a recensé plus d’1 milliard 450 millions d’individus qui parlaient anglais autour du monde. Bien que ce soit la langue officielle de nombreux pays, les individus dont l’anglais est la langue natale ne sont pas les plus nombreux. Ils ne sont que 373 millions à avoir la langue de Shakespeare comme langue maternelle, face à 1 milliards 80 millions d’individus autour du globe à pratiquer l’anglais couramment, en plus de leur langue natale.

Le mandarin

Le mandarin est considéré comme la macrolangue chinoise la plus parlée sur Terre. Mais l’institut de sondages sur les langages autour du monde passe en seconde position le mandarin, après l’anglais, lorsque entrent en jeu les individus qui pratiquent un langage couramment sans qu’il ne soit forcément leur langage naturel. 1 milliard 119 millions de personnes pratiquent le mandarin tout autour de la planète. 920 millions dont c’est la langue natale, et 199 millions le parlent couramment sans que le langage ne soit leur langue maternelle.

L’hindi

L’hindi est la langue la plus parlée en Inde. Elle est utilisée par près de 40% de la population indienne, principalement celle qui se situe dans le nord du pays. La langue est parlée par 602 millions de profils dans le monde entier. Le langage indo-aryen est la langue maternelle de 344 millions d’individus dans le monde. 258 millions de personnes pratiquent également l’hindi en plus de leur langue de naissance.

L’espagnol

Langue natale de nombreux pays autour du monde, l’espagnol est la quatrième langue la plus parlée autour du globe. Mais comparé aux trois langues précédentes, c’est en partie dû à une grande majorité d’individus qui ont l’espagnol comme langue maternelle. En effet, selon le site de sondages Ethnologue, il y a 475 millions de personnes dans le monde dont l’espagnol est la langue natale. 74 millions de personnes pratiquent l’espagnol en plus de leur langue maternelle.

Le français

Étonnement, la langue de Molière est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Malgré l’envergure de notre petit pays, son langage s’étend tout autour du globe. Parlé à 41% en Europe du Nord et Europe de l’Ouest, le français est également présent à 38% du côté de l’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien. Enfin, c’est du côté de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient que la majorité se retrouve, avec 13% de la population représentée par des profils francophones.

Outre ces dix langues majoritairement utilisées, plus de 7.100 dialectes sont actuellement parlés sur la planète. Et pourtant, seulement 23 d'entre eux sont pratiqués par plus de la moitié de la population mondiale. Près de 3.000 sont d'ailleurs considérés comme étant en voie de disparition, selon le site Ethnologue.