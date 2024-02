Voici le signe astrologique qui déteste perdre

Que ce soit une partie de cartes, un pari entre amis ou une course sportive, ce signe astrologique joue ou participe dans l’unique but de gagner.

Un seul objectif : la victoire. Parmi les douze signes du Zodiaque, l’un est connu pour être un vrai compétiteur : le Lion. Pour lui, perdre n’est pas une option et s'il y a bien une chose qu'il n'aime pas, c'est qu'on lui dise que «ce n’est qu’un jeu» ou que «l’essentiel c’est de participer».

Que ce soit un jeu de société en famille, un pari avec ses amis, une compétition sportive ou une course de voiture sur la Playstation, il va toujours être très impliqué pour remplir sa mission, à savoir : gagner.

Gouverné par la Soleil, ce natif «aime briller et se considère comme le plus fort», confirme l’astro love coach Nathalie Marcot. C’est dans sa nature, le Lion «veut à tout prix être sur la première marche du podium», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

le taureau aussi

S’il déteste perdre, c’est aussi parce qu’«il veut montrer aux autres qu’il peut le faire et qu’il est le meilleur». Et ne comptez pas sur lui pour s’avouer vaincu. Fier et déterminé, ce signe de Feu «déteste plus que tout admettre qu’il a perdu». Et méfiez-vous, il est capable de tricher pour arriver à ses fins.

Selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, le Taureau est lui aussi connu pour être un mauvais perdant. Même s'il est de nature calme, ce signe de Terre peut se montrer très têtu. «Il ne supporte pas la défaite» et aura toujours de bons arguments pour la justifier.