Voici les 5 signes qui montrent que votre couple va durer

Certains signes ne trompent pas. Pour savoir si un couple va durer, on peut se fier à plusieurs indices. Voici les principaux signes qui indiquent que votre relation tiendra sur le long terme, selon Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple.

Vous aimez passer des moments à deux

Vous aimez passer du temps tous les deux. Les moments en amoureux sont précieux et de qualité. Quand vous êtes ensemble, vous refaites le monde, et surtout, vous rigolez. Si vous riez souvent avec votre partenaire, cela révèle que votre couple a de grandes chances de durer, explique la coach conjugale Nathalie Marcot.

Vous partagez des valeurs

L’éducation, la famille, la loyauté… Avoir des valeurs communes est l’un des piliers dans une relation. Si ce n’est pas le cas, il risque d’y avoir des désaccords susceptibles de mettre à mal la relation. Un couple fait pour durer est un couple qui s’entend sur les choses essentielles, et qui partage les mêmes principes de vie.

Vous avez des projets communs

Vous construisez avec enthousiasme des projets à deux, et sur le long terme. C'est un des ciments du couple. Si vous organisez vos prochaines vacances, discutez de l’idée d’acheter une maison, de louer un plus grand appartement, ou encore de fonder une famille, cela signifie que votre histoire d’amour est bien partie pour être pérenne.

Vous vous respectez

Dans une relation saine, équilibrée et vouée à se poursuivre dans le temps, les partenaires se respectent. On ne se rabaisse pas, on ne se dévalorise pas, que ce soit via une attitude, des mots blessants, ou des insultes. Au contraire, vous vous soutenez, et chaque partenaire admire l’autre pour ce qu’il est, et ce qu'il fait.

Vous avez une vie sexuelle épanouie

Vous avez une bonne connexion physique. Autrement dit, vous êtes tactiles, vous vous embrassez, vous avez des gestes tendres l’un pour l’autre, et aussi, vous entendez très bien au lit. En effet, même si certains couples arrivent à s'en passer, une vie sexuelle épanouie est nécessaire pour vivre heureux plusieurs années.

Pour information, à l’occasion de la Saint-Valentin, Nathalie Marcot propose un programme 100% gratuit intitulé «Fuyez la routine dans votre couple en 15 jours seulement». Il s'adresse à toutes les personnes qui ont la sensation de s'ennuyer dans leur couple, et qui souhaitent retrouver la complicité et la passion dans leur relation.