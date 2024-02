Voici le signe astrologique qui oublie le plus les anniversaires

Tête en l’air, ce signe astrologique oublie souvent des rendez-vous et les dates d’anniversaires de ses proches.

Les personnes nées sous le signe des Gémeaux ont la fâcheuse manie d’oublier les anniversaires. Contrairement au signe de la Vierge, qui se souvient de tout, ce natif est «très tête en l’air», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Il a ainsi tendance à oublier des rendez-vous, des événements marquants, mais aussi la date d’anniversaire de ses proches, celle de ses parents et de son amoureux (se) y compris. Toutefois, ses oublis ne sont généralement pas volontaires.

un signe souvent distrait

En effet, ce signe d’Air, élément symbolisant notamment le mouvement et la légèreté, «est souvent distrait», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Même s’il s’en rappelle le jour J, «autre chose va très vite retenir son attention», et il n'enverra pas ce fameux sms de joyeux anniversaire. Gouverné par Mercure, planète symbolisant aussi le mouvement, ce natif curieux à tendance «à penser et à s’intéresser à mille choses à la fois». Résultat, il a du mal à se concentrer et à se rappeler de tout.

Quand il était petit, à l’école, précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, «c’était le genre d’enfant à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées».