Nouvel An chinois 2024 : conflits, immobilier, écologie... Que nous réserve l'année du Dragon de Bois, selon un expert ?

Le Nouvel An chinois a lieu ce samedi 10 février, et marque le passage à l'année du Dragon de Bois. Mais à quoi faut-il s’attendre avec une telle combinaison ? On a demandé à Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie chinoise, de nous faire part de ses prédictions.

Dans le calendrier chinois, ce samedi 10 janvier marque le début de la nouvelle année lunaire. Alors que 2023 était placé sous le signe du Lapin d'Eau, l’année 2024 sera sous l’influence du Dragon de Bois. Et selon les prédictions de Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie chinoise, cette combinaison est globalement de bon augure.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons que le calendrier chinois s'inscrit dans un cycle de douze années symbolisées chacune par un animal : le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. Chaque nouvelle année est aussi associée à l’un des cinq éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau, créant ainsi un système de combinaisons qui revient tous les 60 ans.

L'année 2024 placée sous le signe de l'écologie

«On a d’un côté une énergie céleste, avec l’élément, et de l’autre une énergie terrestre, avec l’animal. Et en interprétant le dialogue entre les deux énergies, on peut prédire de grandes tendances», explique Laurent Langlais, auteur du livre «Astrologie chinoise, à la découverte du Bazi» (éd. Marie Claire). Cette année, c’est donc la combinaison Dragon et Bois qui est à l’honneur.

Et elle apporte «de bonnes énergies», affirme le spécialiste, précisant que le grand thème de l’année 2024 sera l’écologie et l’agriculture. «Des débats importants vont continuer au niveau national et local», présage-t-il. Par ailleurs, le bois est un élément qui «soutient la reprise économique». Autrement dit : pas de catastrophes financières en vue.

des découvertes archéologiques, astronomiques...

L’exploration de nouveaux horizons est favorisée par l’influence du bois. Cette nouvelle année devrait donc être marquée par «des découvertes, à la fois archéologiques, océaniques et astronomiques, notamment la présence d’eau sur d’autres planètes». Plusieurs domaines auront également le vent en poupe, tels que «le design, le textile, les matériaux naturels ou encore la mode». Ces secteurs d’activités vont connaître une belle croissance en 2024, souligne l'astrologue.

Toutefois, le Dragon est un signe de Terre. Or «la Terre est affaiblie par la pousse du Bois», l’élément de l’année 2024 donc. Cette opposition va avoir plusieurs conséquences. D’après les prédictions de Laurent Langlais, «la crise des agriculteurs va se poursuivre et même s’étendre aux marins pêcheurs». L'immobilier sera aussi impacté. «Les ventes et les investissements locatifs vont stagner.»

des catastrophes naturelles

Côté environnement, il y aura malheureusement plusieurs catastrophes naturelles. «Des cyclones, ouragans et des tremblements de terre très forts sont à prévoir». Concernant les conflits internationaux, poursuit le maître Feng Shui (ce qui signifie littéralement «vent» et «eau»), «la tendance n’est pas à la diplomatie ni à l’apaisement; cela sera plutôt pour l’année prochaine». Outre la guerre russo-ukrainienne et le conflit israélo-palestinien, il affirme que «le conflit Chine-Taiwan risque de vraiment exploser cette année, cette combinaison d’énergie amenant des conflits autour des îles et territoires maritimes».

D’un point de vue sanitaire, la fin du cycle d’eau (année du Lapin d’Eau en 2023), connecté à l’année du Rat 2020, favorise «le retour des infections respiratoires mais cette reprise épidémique, rassure-t-il, ne sera pas aussi violente que durant la période du Covid-19». Elle pourrait cependant entraîner «des blocages localisés dans les déplacements car le domaine des transports est en difficulté cette année».

«L’énergie Yang de l’année et la croissance du Bois en font cependant une période idéale pour lancer de grands projets d’aménagement des territoires, de nouvelles entreprises, et continuer la révolution de l’intelligence artificielle. C’est une année d’exploration et d’ambitions qui sera illustrée par de jeunes leaders charismatiques entrant en scène», conclut Laurent Langlais.