Temps d'écran : les Français ont passé en moyenne 2h24 par jour sur Internet en 2023

50 minutes de plus par jour sur Internet en seulement cinq ans. Les Français ont en moyenne surfé quotidiennement 2h24 sur Internet en 2023, selon le rapport de Médiamétrie paru ce jeudi 8 février. C'est 6 minutes de plus que durant l'année 2022.

Sans grande surprise, ce sont les plus jeunes générations (15-24 ans) qui enregistrent le plus long temps passé sur Internet en moyenne, soit près de 4 heures par jour. Cependant, les plus de 65 ans prennent le pli de la vague Internet puisque durant l'année 2023, il était 81% à se connecter au moins une fois par mois, c'est cinq fois plus qu'il y a 15 ans.

Pour Catherine Poullet, directrice mesure d'audience Internet, «nous assistons à une homogénéisation des usages digitaux qui s'étend à toutes les générations. Dans ce contexte, les seniors s'affichent comme un relais de croissance incontestable.»

Les réseaux sociaux part importante du temps d'écran

Selon Médiamétrie, ce sont les réseaux sociaux et les services de messageries qui occupent la plus grande part du temps d'Internet des utilisateurs. Ainsi, 2 Français sur 3 se rendent chaque jour sur ses réseaux.

Ces derniers représentent 39% du temps de surf quotidien (+2 points en un an) et atteignent jusqu'à 59% chez les 15-24 ans. L'année 2023 est également marquée pour la première fois par l'hégémonie des services de messagerie sur les mails.

Si la presse papier perd du terrain, il n'en est rien pour la presse web puisque 69% des Français la consultent au moins une fois par mois et cette dernière a enregistré un nombre moyen de visites mensuelles de 40,3 millions.

Il faut également noter que les préoccupations des Français transparaissent dans leurs recherchent Internet, notamment celle du pouvoir d'achat. «Les guides d'achat et comparateurs de prix, par exemple, sont fréquentés chaque mois par 32% des» internautes, a souligné Médiamétrie.

Plus de la moitié des Français (33,3 millions) se rendent chaque mois sur des sites de seconde main et 24,9 millions de visiteurs se rendent sur les sites d'ultra discount.