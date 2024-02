Horoscope : voici les 4 signes astrologiques qui passeront la meilleure Saint-Valentin 

Les personnes nées sous l’un de ces signes astrologiques peuvent s'attendre à passer une belle soirée pour la Saint-Valentin. Selon les prédictions de Claude Alexis, les natifs en couple devraient partager des moments intenses, tandis que les célibataires auront de grandes chances de trouver l'amour autour du 14 février.

Le Bélier

D'après le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis, le Bélier va passer une excellente Saint-Valentin cette année. En effet, les couples solides nageront dans des eaux délicieuses. C’est le moment de faire des bébés à moins qu’une naissance ne se prépare déjà. Célibataire, tout en paradoxe et sentiments, attention à vos états d’âme. Mais vous serez aussi d’un romantisme propice aux rencontres et aux liens durables, ce sera le moment de vous engager.

Couleur à porter le jour J : le rouge, couleur de vie et de vivacité, parfaite pour ce signe optimiste et aventurier.

Le Lion

Le Lion devrait lui aussi passer une Saint-Valentin mémorable. Pour les couples très amoureux, la complicité sera présente et vous partagerez de nombreuses activités passionnelles en duo. Vous serez même emporté dans un tourbillon d’émotions positives qui vous inciteront à dépasser vos limites. Gardez les pieds sur terre pour rester performant. Célibataire, vous devriez faire une rencontre qui vous bouleversera. Il faut dire que votre charisme sera à son maximum.

Couleur à porter le jour J : le «jaune d’or», pour un signe qui a le goût du luxe et aime la générosité.

Le SCORPION

Le Scorpion verra la vie en rose. Selon Claude Alexis, qui exerce depuis 35 ans, personne ne pourra résister à tant de charme et de charisme. En couple, vous sortirez le grand jeu et réinventerez les jeux de l’amour. Les échanges seront sensuels et passionnés. Pour les célibataires, le 14 février sera un jour béni. Vous aurez de fortes chances de faire une rencontre déterminante autour de cette date, alors ouvrez votre cœur. Et comme votre charme sera très remarqué, vous croulerez sous les propositions.

Couleur à porter le jour J : le noir, pour la personnalité mystérieuse et difficile à cerner du Scorpion qui se cache derrière cette couleur sombre.

les poissons

Les personnes nées sous le signe des Poissons qui ont déjà trouvé leur âme sœur seront portées sur les plaisirs de la chair. Le 14 février, ces natifs auront une imagination débordante que votre partenaire appréciera à sa juste mesure. Vous pourriez en ce jour programmer un voyage pour roucouler en amoureux et nourrir votre curiosité naturelle qui vous pousse à explorer des chemins encore jamais empruntés. Si vous n'avez pas encore trouvé celui ou celle qui fait battre votre coeur, ne perdez pas espoir. Votre enthousiasme et votre désir de plaire seront tels que vous aurez l’art et la manière d’arriver à vos fins.

Couleur à porter le jour J : l'indigo tirant sur le violet, des couleurs vives pour la personnalité frétillante des Poissons.