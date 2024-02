Couples : voici les 5 meilleures astuces pour briser la routine, selon une experte

Quand on est en couple depuis longtemps, la routine est inévitable. Pour certaines personnes, elle est rassurante et renforce les liens amoureux, mais pour d’autres, elle représente un motif de disputes, voire de rupture. Voici quelques astuces pour raviver la flamme et sortir de la monotonie.

Lui laisser des mots doux

Pour casser la routine, certaines astuces demandent peu d’efforts, comme celle qui consiste à laisser un mot doux écrit à la main à son partenaire. «Un mot accroché sur le frigo, posé à côté de sa tasse le matin… Peu importe où vous le laissez, ce petit mot donnera le sourire à votre moitié», affirme Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple. Une note manuscrite, c’est bien plus romantique qu’un simple SMS qui va se noyer dans la conversation entre le fameux «On mange quoi ce soir ?» et le «Est-ce que tu peux acheter du pain ?»

Un restaurant ou un apéro improvisé

Les jours se suivent et se ressemblent et vous en avez marre de manger tous les soirs à la même heure devant le JT ? Alors n’hésitez pas à bousculer vos habitudes, en lui proposant un apéro improvisé à l’extérieur ou en réservant une table dans un restaurant. «Le jour même, envoyez un message à votre chéri(e) en lui disant sois prêt(e) à telle heure, ce soir on dîne dehors», conseille la spécialiste. Même si ce genre de sortie est exceptionnel, cela permet de donner une nouvelle impulsion à la relation et de resserrer les liens.

Un week-end en tête-à-tête

Pour faire renaître la passion, pensez aussi à vous accorder un week-end à deux, sans les enfants, ni les amis ou la famille. Juste vous et votre moitié, à la campagne, dans un spa, en bord de mer... «Prendre le temps de s’évader en amoureux, loin des tâches ménagères et autres contraintes du quotidien, c’est un excellent remède pour vaincre l’ennui», explique Nathalie Marcot, qui rappelle qu’«avec le temps, la routine s'immisce dans tous les couples», mais ce n’est pas une fatalité.

lui offrir des petits cadeaux surprises

Les cadeaux, ce n’est pas uniquement à l’occasion d’un anniversaire, de la Saint-Valentin ou de Noël. Pour raviver la flamme, «les petites attentions sont importantes». Et pas besoin de se ruiner. Offrir une simple rose, fraîchement achetée chez le fleuriste en rentrant du travail, «cela fait toujours de l’effet». En réalité, ce qui compte le plus ce n’est pas tant le cadeau en lui-même, mais le geste. «Cela prouve que vous avez pensé à lui ou à elle et que ça vous tient à cœur de lui faire plaisir.»

faire l’amour dans un endroit inhabituel

Parfois, la routine s’installe dans le quotidien, mais aussi sous la couette. Pour y faire face, «n’hésitez pas à innover, par exemple en faisant l’amour dans une autre pièce de la maison, soit dans un lieu insolite à l’extérieur, pour les plus aventuriers». Si vous pouvez vous le permettre, «offrez-lui une nuit à l’hôtel», même si ça n'est pas très loin de chez vous. «Le simple fait de changer d’environnement pour faire des câlins, même le temps d'une nuit, ça peut faire toute la différence», souligne l’experte, qui tient une chaîne Youtube.