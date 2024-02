Horoscope chinois : signe par signe, voici ce qui vous attend pour l'année du Dragon de Bois

Selon le calendrier chinois, l’année 2024 est placée sous le signe du Dragon de Bois. Mais cette combinaison vous sera-t-elle favorable ? Voici ce qui vous attend en fonction de votre signe, selon l'astrologue Laurent Langlais.

Pour connaître son signe astrologique chinois, il suffit de se référer à son année de naissance. D'après Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie chinoise, la combinaison Dragon de Bois aura une bonne influence sur les personnes nées sous le signe du Rat, du Singe et du Coq. Au contraire, les natifs du Chien, du Buffle et du Dragon, seront confrontés à plusieurs défis.

Précision importante : le Nouvel An chinois ayant lieu chaque année entre janvier et février - le 10 février cette année -, toutes les personnes nées entre le 1er janvier et le Nouvel An chinois doivent se référer à l’animal correspondant à l'année précédente. Par exemple, si vous êtes né le 10 janvier 1962, vous n'êtes pas Tigre, mais Lapin. Pour déterminer votre animal d'année de naissance, n'hésitez pas à utiliser le calculateur Bazi.

RAT (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Le Rat devrait connaître une année intéressante. Ce signe fait partie de la même triade d'Eau que le Dragon régnant sur l'année. Ce qui signifie déjà une tendance à rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Le Dragon de Bois vous aide particulièrement dans le travail d'équipe et pour les projets à long terme que vous avez démarrés au cours des quatre, voire des huit dernières années. C'est l'année pour compléter votre vision, ces rêves que vous poursuivez depuis longtemps. Vous ressentirez un sentiment d'accomplissement car le Dragon vous donne les moyens de vos ambitions.

2024 peut cependant puiser dans votre énergie si vous vous dispersez. Avec le Chi de Bois également présent, vous bénéficiez d'un soutien pour une bonne communication, et cette année est utile pour tout type de travail thérapeutique, et également pour améliorer votre communication avec vos amis, votre famille et vos relations. Globalement, 2024 est une année de progrès pour vous.

BUFFLE (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pour vous Buffle, l’année s'annonce complexe. Le Buffle et le Dragon sont dans une relation de destruction. Cela peut créer des situations frustrantes si vous êtes du signe du Buffle, notamment au sein du travail ou dans vos rapports familiaux. Vous pourriez avoir le sentiment de stagner et de ne pas être entendu. Êtes-vous ceci dit conscient de votre tendance naturelle à l’entêtement ? Il existe peut-être une autre façon d’aborder vos problèmes que de penser que tout le monde est contre vous. La qualité rédemptrice est que le Tronc de Bois Yang de l’année forme une combinaison avec la Terre Yin contenue dans votre signe.

Cela peut indiquer un changement de patron au travail, ce qui peut être source de frustration mais aussi vous donner la chance d'avoir un autre emploi. Ce peut aussi être le signe d'une rencontre avec un partenaire si vous êtes une femme du signe. Pour les hommes, c'est plus compliqué, et même si l'année peut aussi apporter une rencontre, la situation sera plus confuse, comme avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Alors faites attention aux avertissements et choisissez judicieusement vos batailles. L'année prochaine est beaucoup plus utile à votre signe, soyez patients...

TIGRE (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Le Tigre fait partie de la même saison du printemps que le Dragon de cette année. Le Tronc céleste de l'année, le Bois Yang, est également présent à l'intérieur de votre signe. Vous devriez donc cette année vous sentir en résonance et avoir notamment une vie sociale intéressante. Vous allez faire de nouvelles connaissances et il y aura du mouvement dans votre cercle d'amis. Une année qui reste ceci dit un peu fatigante pour votre signe, car l'Eau contenue au sein du Dragon va à l'encontre du Feu contenu dans votre signe. Il s’agit donc de savoir quand déployer vos efforts et quand vous retirer et en faire moins.

2024 n'est pas contre vous mais elle peut amener son lot de faux départs, donc ne vous précipitez pas. Appliquez aussi cette philosophie au sport et entraînez-vous par intermittence plutôt que tous les jours, et vous y verrez des gains. L'idée est vraiment de ménager votre monture. Vous allez être tenté de faire souvent la fête car l'énergie du Dragon, comme celle du Lapin l'année dernière, a tendance à vous stimuler; mais c'est comme une tasse de café qui vous laisse un peu épuisé par la suite. Les hommes et les femmes célibataires ont la possibilité de rencontrer quelqu’un. Si vous êtes en couple, la relation restera harmonieuse.

LAPIN (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Les natifs peuvent se réjouir, leur année karmique (2023) est terminée. Comme le Dragon, le Lapin fait partie de la saison du printemps. Le Dragon de Bois vous apporte à la fois des opportunités de travail et monétaire et un sentiment de compétition, qui pourrait être particulièrement perceptible si vous travaillez en tant qu’indépendant. Vous devriez avancer dans votre carrière mais cela se fera au prix d’efforts et d'une certaine frénésie. Vous pourriez devenir très concentré, pour ne pas dire obsédé, sur les questions d'argent, et vouloir trouver les moyens d’en gagner plus.

Le sujet du logement et de l'investissement dans une propriété devrait également être au centre de vos préoccupations. Votre vie sociale va être agréable, le Dragon vous mettant en valeur. Côté amour, ce sont les hommes du signe qui bénéficient de la meilleure influence. Quant aux femmes célibataires du signe, elles devront prendre leur mal en patience. Si vous êtes en couple, la tendance est à l'harmonie. Globalement, vous avancez dans la bonne direction mais attention à la dispersion et à ne pas devenir nombriliste, natifs du Lapin.

DRAGON (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Vous êtes dans «votre année». La plupart des gens confondent cela avec un signe de meilleure chance, mais ce n’est pas vraiment exact. Lorsque votre signe de l’année de naissance revient, les projecteurs sont désormais braqués sur vous. Tout ce que vous n’aimez pas est désormais amplifié et tout ce qui n’est pas résolu remonte à la surface. C'est ce qu'on appelle une année karmique.

Le problème est d'autant plus fort pour vous que vous faites partie des signes malchanceux qui s'auto-punissent. Donc, voir un autre Dragon vous apporte en fait plus de défis, mais souvent de votre propre fait. Vous allez devoir travailler sur votre part d'ombre et notamment la dynamique familiale. L'héritage, les propriétés et le mode de vie de vos parents pourraient tous être des sujets à un moment donné. Cette année, vous allez grandir, à moins que vous refusiez de travailler sur vous-même avec sincérité. Dans ce cas là, bonne chance...Les célibataires traverseront une petite crise existentielle. Courage les Dragons, cela peut être votre année si vous êtes honnête vis-à-vis du chemin qu'il vous reste à faire...

SERPENT (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Pour vous Serpent, l’année du Dragon vous pousse à accomplir plus, mais également à sortir de votre zone de confort. C'est une dynamique un peu curieuse pour votre signe. Avec le Dragon, vous êtes épaulé et pouvez sentir le soutien de mentors ou de vos parents en particuliers. Cette année est favorable aux étudiants et à ceux qui souhaitent se reconvertir. La vie va en partie vous donner ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, notamment sur le plan matériel.

Mais votre signe réside au Sud-Est, un secteur affecté cette année. Vous n'êtes donc pas à l'abri de surprises et de quelques retournements de situation. Le deuxième paradoxe est que le Bois Yang vous apporte du soutien même dans les galères. Vous allez donc retomber sur vos pattes, alors que vous n'en avez pas. Mais votre niveau d’énergie va fluctuer au cours de cette année. Il est donc essentiel de bien connaître votre timing. Les femmes et les hommes du signe ont des chances de rencontres amoureuses, mais pour les hommes cela risque d'être plus sur le mode amis avec bénéfices.

CHEVAL (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cheval, vous êtes un signe de Feu et le Dragon contient trop d'Eau à votre goût. La communication et les interactions seront plus tendues et vous risquez quelques coups d'épée dans l'eau. Ce Dragon draine un peu votre énergie et pour réussir, vous devez cette fois la jouer en équipe, en vous impliquant dans un projet collectif ou en vous dédiant aux autres. Ceci étant dit, le Tronc de Bois Yang plus actif au cours du premier semestre vous sera bénéfique et peut représenter un changement de dynamique de travail.

Mais cette année va vous forcer à ralentir plutôt qu'à avancer tête baissée, et en cela va s'avérer frustrante pour votre signe hyperactif. Pour avancer au mieux au cours de cette année du Dragon, ayez une clarté et une pureté d'intentions dans vos communications, pensez à rester humble et à vous mettre au service de l'autre. D'autant plus que des discussions intenses vont prendre place dans votre relation amoureuse. La combinaison Dragon et Bois n'aide pas beaucoup les célibataires nés sous le signe du Cheval à faire des rencontres.

SINGE (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Le Singe fait partie de la même triade d'Eau que le Dragon. Il a donc une affinité avec ce signe, tout comme le Rat. Cette année vous donne les moyens de vos ambitions; la présence du Tronc de Bois vous apporte aussi l'argent. C'est le bon moment pour prendre un rôle de leader et accomplir de grandes tâches. Le Dragon vous soutient et vous permet de trouver collaborateurs et amis qui sont sur la même longueur d'onde que vous.

Vous aurez cependant quelques obstacles à surmonter et des problèmes à résoudre dans votre carrière. Mais choisissez vos batailles car vous pourriez avoir trop à faire. En amour, les hommes du signe sont favorisés, mais pour ces dames, c'est le calme plat. Dans tous les domaines, l'union fait la force pour vous les Singes, alors jouez-la collectif.

CHIEN (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Le Chien est dans une situation précaire. Et pour cause, c'est le signe opposé du Dragon. Natifs, vous êtes donc directement touchés par l'énergie de cette année. Il n’y a pas à tourner autour du pot : vous devez être prudent dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous ferez certainement l’objet de beaucoup de critiques et devrez vous y préparer. Dans certains cas, vos biens pourraient être ciblés et je vous recommande de souscrire une assurance pour votre téléphone et votre ordinateur portable par exemple.

Évitez les situations à risque car 2024 peut rimer avec bagarres, attaques et accidents. Attendez-vous à l’inattendu et soyez prêt à y faire face. Cela étant dit, si vous faites attention et prenez soin de vous, tout devrait bien se passer dans l'ensemble, car vous êtes un signe de Terre bien solide. En 2024, votre niveau d'énergie va fluctuer, ne forcez rien, y compris dans le domaine relationnel. Si vous êtes célibataire, l’année pourrait vous aider à rencontrer quelqu’un, mais de très différent de vous. Au moins, ce ne sera pas une année ennuyeuse...

CHÈVRE (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Chèvre et le Dragon peuvent former un bon couple d'amoureux, mais c'est surtout la combinaison que vous formez avec le Tronc de Bois de cette année qui vous offre des chances de trouver un partenaire. C'est, ceci dit, plus facile pour les femmes du signe que les pour hommes, qui aimeront un peu moins cette année car ils seront moins dans le contrôle. Mais quel que soit votre sexe, il est probable que vous constatiez des changements dans votre vie professionnelle.

L'ampleur des changements dépend du reste de votre thème Bazi. Un changement de patron ou de tâches semble être dans l'air. Le Dragon de Bois vous est plus favorable qu'un autre type de Dragon. Il y a cependant un phénomène de va et vient dans votre énergie au cours de l'année. Ce Dragon amène des opportunités mais a également tendance à bloquer un peu votre joie naturelle en vous donnant plus de responsabilités que de plaisir. Cela peut s'avérer un peu éreintant. Malgré tout, vous êtes l'un des gagnants de 2024.

COQ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Le Coq est l’un des signes les plus chanceux. Le Dragon forme avec votre signe une combinaison qui est particulièrement favorable, surtout si vous êtes seul et que vous désirez rencontrer quelqu'un. Enfilez vos plus belles plumes et sortez ! Si vous êtes en couple et que vous avez besoin de consolider votre relation, cette année est le bon moment pour le faire.

Cela est également de bon augure pour votre travail et vos revenus car le Dragon associé au Bois vous donne plus de force et le Tronc de Bois de l'année est pour vous un signe d'argent. Vous avez donc de bonnes chances d’être promu ou de gagner une belle somme si vous êtes indépendant. Toutes les conditions sont réunies pour votre succès. Après une année du Lapin 2023 éreintante, c'est le moment de briller.

COCHON (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Pour les Cochons, 2024 sera une année intéressante et riche en découvertes. Elle peut tout d'abord vous bloquer dans votre élan, notamment créatif, et vous demander de ralentir et de réfléchir. Mais ce Dragon de Bois contient toutes les énergies qui complètent la vôtre et vont vous permettre de mieux vous comprendre. Si l'année n'est pas placée sous le signe de l'argent, elle s'avère en revanche excellente pour la recherche personnelle et l'introspection.

Vous allez compléter les pièces de votre propre puzzle et c'est en vous comprenant mieux que vous allez repartir dans la bonne direction. C'est moins spectaculaire que l'année du Lapin 2023, mais c'est un processus très utile. En amour, certains vont connaître des blocages et réfléchir à la dynamique de leur couple. L'année du Dragon ne vous aide pas à faire des rencontres amoureuses. En revanche, votre cercle social devrait s'agrandir et vous réserver de belles surprises.