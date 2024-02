Moisissures dans une maison : voici trois conseils efficaces pour les éviter

Disgracieuses voire dangereuses, les moisissures peuvent fortement abîmer votre environnement et présenter une menace pour votre santé. Voici trois points à surveiller pour les éviter.

Une tâche blanchâtre ou verdâtre, de taille plus ou moins importante, qui apparaît soudainement au mur alors que vous venez de déplacer un meuble. Peu de doute : il s’agit probablement d’une moisissure.

Tout autant inesthétiques que potentiellement nocifs pour certains d’entre eux, ces intrus de la maison ont toutefois un point faible : ils ne se développent qu’en présence d’humidité.

Voici donc quelques conseils pour réduire cette dernière et, de fait, pour limiter le risque de moisissures dans votre chez-vous.

Contrôle direct de l’humidité

Première recommandation, et surement la plus évidente : ne laissez pas de source d’eau stagnante dans ou à proximité immédiate de votre habitation, car elle pourrait finir par entraîner une dégradation du matériel immédiatement environnant voire un peu plus distant en augmentant la teneur en humidité de la pièce.

Veillez également à sécher la douche ou le sol après votre passage à la douche, par exemple, à essorer votre gant de toilette ou votre serpillère avant de les mettre à sécher. Limitez aussi les objets qui peuvent émettre de l’eau dans l’air : si quelques plantes peuvent embellir votre intérieur, transformer votre logis en véritable serre pourra vous causer quelques désagréments.

En cas de fuite – qu'elle soit avérée comme suspectée – ou d’inondation, faites appel à un professionnel pour solutionner les dégâts au plus vite. Dans l’attente, pensez à dégager les objets les plus proches du sinistre. Essayez, le plus possible, de sécher ceux qui auraient pu être touchés. Faites de même lors de situations plus banales... comme un simple verre d’eau tombé sur le tapis.

Rappelez-vous que malgré tous vos efforts, et qu’elle soit ancienne ou neuve, grande ou petite, qu’il s’agisse de l’hiver ou de l’été... toute pièce sera inexorablement soumise à des variations du taux d’humidité. Dans les plus humides d’entre elles, il pourra être utile d’installer un déshumidificateur d’air, qui réduira ainsi l’hygrométrie, autrement dit, la teneur d’eau dans l’air.

Maîtrise de l’aération et de la ventilation

Qu’il fasse (très) chaud comme (très) froid dehors, pensez tout d’abord à aérer votre maison quotidiennement, pendant au minimum quinze minutes. Outre le fait de renouveler l’air, notamment riche en poussières et microbes (par exemple le Covid-19), cela permettrait également de faire circuler l’air et d’évacuer l’humidité qui aurait pu s’accumuler depuis la veille.

De même, lorsque cela est possible, ouvrez les portes entre les pièces pour favoriser la circulation de l'air. N’hésitez pas à faire «courant d’air» lorsque vous aérez, tout en veillant à ne pas vous trouver dans la zone pour éviter de tomber malade, notamment en hiver.

Installez une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans les pièces humides (salle de bain, cuisine). Ce dispositif permettra ainsi d’expulser l’air humide et les éventuelles odeurs à l’extérieur de votre domicile. Et, pour certains modèles, de faire rentrer de l’air sain à la place.

Évitez de coller les meubles aux murs, et, ce, pour permettre une meilleure circulation de l'air. À la place, préférez laisser un espace (même étroit) entre les murs et les meubles, qui éviteront l’accumulation d’humidité sur les murs.

Surveillez régulièrement les zones dans lesquelles l’aération est difficile voire impossible comme les malles, coffres, placards, et caves, par exemple.

Hygiène et entretien

En cas d’apparition de tâches semblables à des moisissures, et avant qu’elles ne se développent trop, nettoyez les surfaces concernées avec un produit anti-moisissure ou des produits ménagers adaptés.

Si vous construisez ou faites refaire votre domicile, privilégiez les peintures et revêtements de sol résistants à l’humidité dans les pièces humides. Bien que généralement plus chers, ils vous éviteront de futurs désagréments.

Lorsque certains matériaux sont trop anciens, abîmés ou que la moisissure est trop importante, considérez peut-être de les remplacer. Faites, au besoin, appel à un professionnel.

Outre l’intérieur de votre domicile, contrôlez également les extérieurs, à la recherche d’infiltrations, fissures, mais aussi défauts ou bouchons dans vos gouttières. Défectueuses, ces dernières ne permettraient pas l’évacuation de l’eau loin de votre maison, et conduiraient à une accumulation de celle-ci dans les murs ou sur le toit.