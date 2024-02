Voici les 5 plus belles plages du monde en 2024, selon Lonely Planet

Sable fin, eau transparente et couchers de soleil embrasés : les plus belles plages du monde recensées par l'éditeur de guides de voyage Lonely Planet ont tout du paradis sur Terre. De l'Australie à la Grèce en passant par la Thaïlande, elles sont à découvrir partout dans le monde.

The Pass, Byron Bay, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Située au point le plus à l'est de l'Australie continentale, à Cap Byron, la plage The Pass est décrite comme une «étendue de sable rose-crème et moelleux». Paradis des surfeurs, l'endroit est entouré par une forêt subtropicale qui abrite notamment des koalas.

Des chemins de randonnées peuvent être empruntés tout autour du site afin d'admirer la plage sous tous les angles, et découvrir la riche histoire aborigène qui caractérise la région.

La plage d'Ipanema, Rio de Janeiro, Brésil

Dans la zone sud de Rio de Janeiro, la plage d'Ipanema s'étend sur 3km. Le partage de ce large espace répond à des règles tacites puisque, traditionnellement, les «sous-cultures locales» investissent chacune une portion précise de la plage, matérialisée par l'un des postes de secours.

Par exemple, le Posto 9 est celui où les jeunes et artistes branchés se retrouvent, tandis que le n°7 est populaire auprès des surfeurs. Le 8 revient aux enfants de la favela alors que le Posto 10 est l'endroit où les parties de volley-ball ou de football sont organisées, selon Lonely Planet.

La plage d'Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi, Thaïlande

Contrairement à sa grande cousine brésilienne, la plage d'Ao Maya, elle, ne mesure que 15m de large pour 250m de long. Cachée par des falaises de pierre, elle peut être atteinte en bateau et a notamment servi de décor au film «La plage» de Danny Boyle, avec Léonardo Dicaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen.

La popularité de ce film, sorti en 2000, a attiré des milliers de touristes quotidiennement à Ao Maya. Une affluence qui a endommagé les plantes, les coraux et mis à mal la faune locale, au point que les autorités ont décidé de fermer la baie en 2018.

Elle n'a rouvert qu'en 2022 et avec de nouvelles règles : la baignade est désormais interdite (les pieds dans l'eau sont autorisés), les bateaux ne peuvent pas mouiller dans la baie et seuls 375 visiteurs par tranche horaire sont autorisés à visiter les lieux.

L'île de Mnemba, Zanzibar, Tanzanie

Ce petite paradis sur Terre n'est accessible qu'aux clients du complexe hôtelier andBeyond, qui dispose de 23 chambres. L'île de Mnemba est entourée d'une sublime plage de sable blanc et de certains des meilleurs sites de plongée et de snorkeling de la région.

La plage de Sarakiniko, Milos, Grèce

Nichée au coeur de formations rocheuses blanchies par le soleil, la plage de Sarakiniko a presque quelque chose de lunaire. Aux eaux turquoise de la mer Egée viennent s'ajouter les grottes à explorer et les falaises, d'où les plus courageux n'hésiteront pas à sauter.

Victime de son succès, cette plage est souvent assaillie par les touristes en haute saison. Mieux vaux donc la visiter en septembre et octobre pour profiter pleinement de sa beauté. Les couchers de soleil y sont particulièrement appréciés.