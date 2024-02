Festival International des Jeux de Cannes : voici les 3 jeux en lice pour l'As d’Or du meilleur jeu de société de l'année

Lors du Festival International des Jeux, qui se tient chaque année à Cannes pendant les vacances d'hiver, l'As d’Or-Jeu de l’année va honorer les trois meilleurs jeux de société de 2024.

Ces dernières années, les jeux de société connaissent un engouement croissant, une tendance qui semble contrer l'omniprésence des écrans dans notre vie quotidienne. Le besoin de se retrouver ensemble, que ce soit en famille ou entre amis, pour partager des moments authentiques semble plus fort que jamais. Un succès qui se traduit en chiffres : en France, un jeu de société s'écoule toutes les secondes, et la croissance moyenne du secteur est supérieure à +10% par an. Dans ce contexte, le Festival International des Jeux, l'un des plus grands rendez-vous du genre en Europe qui se tient du 23 au 25 février, va remettre ses As d'Or - label culturel de référence récompensant les meilleurs jeux de société - dans différentes catégories.

Voici les trois jeux sélectionnés pour l'As d'Or - jeu de l'année, le plusprestigieux d'entre eux.

Sur les traces de Darwin

Dans ce jeu, les joueurs sont invités à terminer la rédaction du livre du célèbre scientifique Charles Darwin (1809-1882), «De l'origine des espèces». Pour y parvenir, ils doivent publier des théories, observer des animaux et les étudier attentivement.

La compétition est rude et seuls ceux capables de déployer des stratégies astucieuses parviendront à être considérés comme les successeurs de Darwin.

perfect words

«Perfect Words» est un jeu collaboratif pour 2 à 6 joueurs, où les idées sont liées entre elles. L'objectif est de former une grille de mots croisés et ensuite de deviner les associations d'idées qui ont permis de lier les mots entre eux. Les parties généralement courtes (une vingtaine de minutes) promettent un rythme soutenu.

Trio

Un jeu conçu pour les esprits les plus rusés. Votre objectif : deviner les numéros des cartes détenues par vos adversaires et celles étalées sur la table. La clé de la victoire réside dans la découverte de trois cartes identiques. Parviendrez-vous à anticiper les mouvements de vos concurrents et à assembler le trio gagnant avant eux ? Seul le joueur le plus perspicace saura tirer profit de chaque indice et mener sa quête vers la victoire.

Ces récompenses mettent en lumière des jeux sortis au cours des 15 derniers mois, sélectionnés selon divers critères tels que la qualité des matériaux, le bon fonctionnement des mécanismes, la clarté des règles, l'esthétique du jeu, la créativité des auteurs et la pertinence de la thématique.

Le jury, composé de joueurs passionnés et d'acteurs influents du monde ludique, a parcouru différents pays pour tester les nouveaux jeux de société présents sur le marché.

Festival International des Jeux de Cannes, du 23 au 25 février 2024.