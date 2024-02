As d'Or 2024 : «Trio», «Mon Puzzle Aventure»... Découvrez les meilleurs jeux de société primés à Cannes

Le Festival International des Jeux, une référence dans le genre, qui se tient jusqu'au 25 février à Cannes, a désigné les meilleurs jeux de société de l'année. «Trio», un jeu alliant mémoire et bluff, s'est imposé dans la catégorie principale. Retrouvez le palmarès complet des As d’Or 2024.

Ces dernières années, les jeux de société connaissent un succès croissant. En France, un jeu de société s'écoule toutes les secondes, et la croissance moyenne du secteur est supérieure à +10% par an.

Dans ce contexte, le Festival International des Jeux de Cannes, l'un des plus grands rendez-vous du genre en Europe, qui se tient jusqu'au 25 février, a remis ses As d'Or - label culturel de référence récompensant les meilleurs jeux de société - dans différentes catégories. Voici le palmarès complet des As d’Or 2024.

L’As d’Or (Tout Public) - «TRIO»

Le jeu de société «Trio» a remporté l’As d’or dans la catégorie principale de la compétition, celle du meilleur jeu de l’année. C'est un jeu de cartes, de déduction et de mémoire. Votre objectif : deviner les numéros des cartes détenues par vos adversaires et celles étalées sur la table. Il est possible d'y jouer à partir de 3 jusqu'à 6 joueurs. Une partie peut durer entre 15 et 30 minutes en moyenne.

Les deux autres nommés dans cette catégorie étaient «Sur les traces de Darwin» et «Perfect words».

L'As d'or (enfants) - «Mon puzzle aventure»

«Mon Puzzle Aventure» a remporté le prix prestigeux dans la catégéorie des jeux pour enfants. Le jeu édité par Gameflow est une réinvention captivante du classique jeu de puzzle. Une fois que les 42 pièces du puzzle sont en place, l'aventure commence. Le périple sera semé d'embûches et d'énigmes. La durée moyenne d'une partie est de 30 minutes.

Les deux autres jeux de société nommés dans cette catégorie étaient «Morris le dodo» et «Super miaou».

L’As d’Or (Initiés) - «FarAway»

Dans la catégorie des jeux initiés, «Faraway» a remporté la mise. Pour l'éditeur Catch Up, c'est une première sélection pour une première victoire. Jusqu'à 6 participants peuvent jouer à ce jeu de cartes conseillé à partir de 10 ans. «Faraway» vous permet de partir en exploration sur Alula, une terre mystérieuse où il faudra remplir des quêtes pour espérer gagner.

Les jeux de société «Cat In The Box» et «Eîla et l’éclat de la montagne» étaient également representés dans cette catégorie.

L'As d'Or (Experts) - «La Famiglia»

Parmi la sélection des jeux experts, «La Famiglia» a su tirer son épingle du jeu. Uniquement jouable à quatre personnes et nécessitant une grande table, il mêle stratégie et diplomatie. Dans «La Famiglia», deux équipes s’affrontent pour prendre le contrôle de la Sicile. Une partie peut durer jusqu'à 3 heures. Il est conseillé à partir de 14 ans. Six familles mafieuses différentes, chacune dotée de capacités spéciales, sont à votre disposition. Les tours de jeu sont divisés en deux phases : une phase de planification et une phase de combat.

Dans cette même catégorie, on pouvait retrouver les jeux «Darwin’s journey» et «Chateau blanc».