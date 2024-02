Voici le signe astrologique qui conduit le mieux

Ce signe astrologique est connu pour être un très bon conducteur. Vous pouvez sans aucune crainte lui confier votre véhicule.

Un pilote. S’il y a bien un signe astrologique qui maîtrise la conduite avec brio, c’est le Capricorne, et ce, qu'il s'agisse d'une boîte de vitesses automatique ou manuelle, une route de campagne ou en plein centre-ville.

Le Capricorne réussit ses créneaux et ses démarrages en côte à tous les coups, et a de bons réflexes. Avec lui, «les sinistres sont rares», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

un conducteur prudent

Contrairement au signe des Gémeaux, qui est souvent distrait, «il est toujours très concentré quand il conduit et respecte scrupuleusement le code de la route», souligne-t-elle.

Et pour cause, ce signe de Terre est gouverné par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, aux lois, aux responsabilités et à la patience.

«Il n’aime pas se mettre en danger», ajoute la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube, précisant que dans l’astrologie, le Capricorne représente «la sagesse et la maturité».