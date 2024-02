Voici les 4 signes astrologiques qui supportent le moins l'autorité 

Ces signes astrologiques ne supportent pas qu’on leur donne des ordres et n’hésitent pas à braver l’autorité de leurs supérieurs.

La seule personne qu’il souhaite écouter, c’est lui-même. Charismatique et autoritaire, le Lion «n’aime pas se plier aux exigences d’autrui», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Dirigé par le Soleil, ce signe de Feu veut briller et être maître de ses choix.

Le Lion estime qu’il est fait pour diriger et non pas pour obéir aux ordres. «C’est un leader né», ajoute-t-elle. Tout doit se dérouler selon ses plans. Et il n’est pas le seul. On peut également citer le Scorpion.

Gouverné par Pluton, la planète du pouvoir, et par Mars, la planète de l’action, ce signe à pinces «a le goût du pouvoir».

Scorpion, Bélier, Gémeaux...

Ne lui demandez pas de se mettre au garde à vous. C'est lui qui dicte et donne les ordres. Ce natif impulsif «déteste qu’on lui dise quoi faire et rentrer dans le moule», poursuit l'astro love coach, qui tient une chaîne Youtube.

Le podium est complété par le Bélier. Libre et indépendant, ce signe de Feu «fait ce qu’il veut quand il veut» et «fonce tête baissée en écoutant uniquement son instinct». Avec lui il faut que tout aille vite, donc pas question d’attendre qu’on lui donne une autorisation ou une validation quelconque.

Enfin, sur la liste des signes qui ne supportent pas l’autorité figurent les Gémeaux. Selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, «ce natif est un électron libre qui a du mal avec les règles et les lois». Toutefois, précise-t-elle, il est «plus docile» que ses congénères.