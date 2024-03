Chaussures : 5 tendances à adopter ce printemps-été 2024

Les beaux jours ne vont pas tarder. L'occasion de faire le point sur les grandes tendances chaussures à adopter ce printemps-été.

Chaque saison dévoile son lot de nouveautés. Afin d'éviter les faux pas dans les mois à venir, la Fédération française de la chaussure a décrypté les tendances qui marqueront les collections printemps-été 2024. Parmi elles, les ballerines et sandales plates seront au top.

Le plat a la cote

Nul besoin cet été de parader en talon pour être dans le ton. Les chaussures plates ont incontestablement la cote. Mules, ballerines et escarpins restent au ras du sol pour un style chic et décontracté. Autant de modèles qui affichent en prime toute une palette de couleurs.

Le rose toujours

Le rose n'est toujours pas décidé à quitter les collections. Du rose pastel au fuchsia, ce coloris star de la saison dernière, dopé par le succès du long métrage «Barbie», joue encore une fois les prolongations.

Les modèles métallisés

Après avoir eu les faveurs des collections automne-hiver, la tendance argentée continue sur sa lancée et s'affiche jusqu'aux pieds. Ce n'est d'ailleurs pas le seul coloris métallisé à avoir séduit les créateurs pour la saison à venir. Effet doré et rose métallique investissent aussi les modèles en total look.

L'imprimé léopard

L'imprimé léopard se taille lui aussi la part du lion dans les collections estivales. Ballerines ou mocassins se parent de ce motif devenu un classique du vestiaire. Un imprimé inspiré de la nature, qui comme les motifs floraux, séduit les créateurs, souligne la Fédération française de la chaussure.

L'esprit nature

Couleurs naturelles et matériaux bruts, à l'instar du raphia ou de la corde, auront aussi les faveurs des beaux jours. Dans cette veine, les modèles tressés d'inspiration artisanale, à la fois chic et bohème, occuperont une belle place cet été.