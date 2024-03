Voici les 4 erreurs à ne surtout pas faire avec le Airfryer

Très en vogue, le Airfryer est un robot qui permet de cuisiner facilement et moins gras. Mais pour prolonger sa durée de vie et optimiser son fonctionnement, certaines erreurs sont à éviter.

Surcharger la cuve

Veillez à ne pas surcharger la cuve de votre Aifryer et à ne pas dépasser le niveau maximal indiqué dans le panier. Et pour cause, cela réduit la circulation de l’air chaud. Résultat, les aliments risquent d’être trop crus sur le dessus mais pas assez à l’intérieur. Si vous devez cuire une grosse quantité de nourriture, procédez en plusieurs fois et coupez la viande en morceaux.

Ne pas le préchauffer

Cet appareil multifonction, qui permet de cuire, frire, rôtir et griller, fonctionne un peu comme un four. Ainsi, pour avoir une cuisson homogène et apporter plus de croustillant à vos aliments, tels que les pommes de terre, n’oubliez pas de préchauffer votre friteuse à air chaud, en sachant que cette étape ne doit pas durer longtemps. Moins de cinq minutes suffisent.

faire cuire du riz ou des pâtes

Certaines aliments ne sont pas compatibles avec ce robot. Parmi eux, le fromages, les légumes-feuilles frais, mais aussi les grains de riz et les pâtes. En effet, ces féculents ne peuvent pas être cuits dans un Aifryez car cet appareil n’est pas conçu pour porter de l’eau à ébullition. Pour cuire parfaitement ce type de denrées, rien de tel qu’une bonne vieille casserole.

Laisser la saleté s’accumuler

Il est primordial de nettoyer son appareil après chaque utilisation. Pour ce faire, utilisez de l’eau chaude et du liquide vaisselle pour la cuve, et pour l’intérieur, frottez avec une éponge non abrasive imbibée d’eau chaude et une brosse à dents à poils souples pour les endroits difficiles à atteindre. Avant de vous lancer, pensez bien à débrancher votre Aifryer et à le laisser refroidir.