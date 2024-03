Quel est le signe astrologique qui a le plus de logique ?

Méthodique et carré, ce signe de Terre est doté d'un esprit logique. Ses décisions sont rarement dictées par ses émotions. Avec lui, chaque choix est rationnel.

S’il y a bien un signe qui fait preuve de logique, c’est la Vierge. Pour ce signe, le raisonnement l’emporte toujours sur les sentiments. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, la Vierge est un signe «carré et concret».

Dirigée par Mercure, planète du mental, elle analyse et calcule tout. Et pour cause. Selon l'astrologie, ce natif «est associé aux mathématiques et au calcul». De plus, la Vierge appartient à l’élément Terre, élément qui symbolise notamment la raison et le pragmatisme.

le capricorne, un grand rationnel

D’ailleurs, les personnes nées sous ce signe «se dirigent souvent vers une carrière de comptable». Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, on peut aussi citer le Capricorne.

Signe de Terre, comme la Vierge, il est connu pour être «très stratégique et logique», que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle. «C’est un grand rationnel doté d’un esprit très cartésien», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.